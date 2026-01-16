Resultados do Enem 2025 já estão disponíveis para consulta

Os participantes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 já podem consultar seus desempenhos individuais. As notas estão disponíveis na Página do Participante, onde é possível verificar a pontuação da redação — que varia de zero a mil pontos — e o resultado obtido em cada uma das quatro áreas do conhecimento avaliadas. Para os chamados “treineiros”, estudantes que ainda não concluíram o ensino médio em 2025, o boletim individual será divulgado em até 60 dias após a publicação oficial dos resultados.

Os resultados foram divulgados nesta sexta-feira, 16 de novembro, pelo Ministério da Educação (MEC) e pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). De acordo com o balanço da aplicação, a edição de 2025 contou com 4,8 milhões de inscritos e registrou 72% de presença nos dois dias de prova.

Com as notas do Enem, os candidatos podem concorrer a vagas em instituições públicas de ensino superior por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), cujas inscrições estarão abertas de 19 a 23 de janeiro. Também é possível disputar bolsas de estudo pelo Programa Universidade para Todos (Prouni), entre os dias 26 e 29 de janeiro, ou acessar o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

A inscrição no Sisu não exige o envio prévio de documentos. No entanto, os estudantes selecionados devem ficar atentos aos prazos, critérios e à documentação exigida pela instituição de ensino superior no momento da matrícula.

Certificação do ensino médio

Os participantes que desejam utilizar o Enem 2025 para fins de certificação de conclusão do ensino médio devem observar os prazos para solicitação do certificado junto às instituições certificadoras, por meio do portal do Inep. Para obter o certificado, é necessário ter indicado essa finalidade no ato da inscrição, além de alcançar, no mínimo, 450 pontos em cada área do conhecimento e 500 pontos na redação.

Aplicação das provas

O Enem 2025 foi aplicado nos dias 9 e 16 de novembro em todo o país. Excepcionalmente, nos municípios paraenses de Belém, Ananindeua e Marituba, as provas ocorreram nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro, em razão da realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima (COP30).

No primeiro dia de prova, os candidatos responderam às questões de linguagens, códigos e suas tecnologias, redação e ciências humanas. Já no segundo dia, foram aplicadas as provas de matemática e ciências da natureza.

Importância do Enem

Ao longo de mais de duas décadas, o Enem consolidou-se como a principal porta de entrada para o ensino superior no Brasil, sendo utilizado em programas como Sisu, Prouni e Fies. Além disso, instituições públicas e privadas adotam o exame como critério único ou complementar em seus processos seletivos.

As notas do Enem também podem ser utilizadas em processos seletivos de instituições de ensino superior de Portugal que mantêm convênio com o Inep, facilitando o acesso de estudantes brasileiros interessados em cursar graduação no país europeu.

