(16) 99963-6036
segunda, 19 de janeiro de 2026
Educação

Resultado do Provão Paulista Seriado sai nesta segunda; matrículas começam terça

19 Jan 2026 - 08h19Por Jessica Carvalho R
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
estudante vestibular - Crédito: divulgaçãoestudante vestibular - Crédito: divulgação

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) divulga nesta segunda-feira (19), a partir das 14h, o resultado final e a primeira chamada para matrículas do Provão Paulista Seriado.

Os candidatos que cursaram a 3ª série do Ensino Médio da rede pública em 2025 ou que estavam matriculados na Educação de Jovens e Adultos (EJA) devem consultar o resultado exclusivamente pelo portal oficial do Provão Paulista, no endereço https://provaopaulistaseriado.vunesp.com.br/.

Os aprovados nesta primeira chamada deverão realizar a matrícula entre esta terça-feira (20) e quarta-feira (21). As orientações específicas para o procedimento de matrícula, conforme a instituição de ensino, também estão disponíveis no site do Provão.

Nesta etapa, são convocados para ingresso já no primeiro semestre os estudantes que optaram por vagas e foram aprovados para a Universidade de São Paulo (USP), Universidade Estadual Paulista (Unesp), Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo (Fatecs).

As vagas que não forem preenchidas nesta fase serão ofertadas na segunda chamada, prevista para a próxima segunda-feira (26).

Confira o calendário das próximas etapas do Provão Paulista Seriado:

  • 19 de janeiro: Divulgação do resultado final e da 1ª chamada (USP, Unicamp, Unesp, Fatecs e Univesp)

  • 20 e 21 de janeiro: Matrícula dos convocados na 1ª chamada

  • 26 de janeiro: Divulgação da 2ª chamada

  • 27 e 28 de janeiro: Matrícula dos convocados na 2ª chamada

  • 2 de fevereiro: Divulgação da 3ª chamada

  • 3 e 4 de fevereiro: Matrícula dos convocados na 3ª chamada

O Provão Paulista Seriado é uma iniciativa do Governo do Estado que amplia o acesso de estudantes da rede pública ao ensino superior, garantindo vagas em universidades e faculdades públicas paulistas.

Leia Também

Até quando vai a chuva no estado de SP?
Previsão do tempo 06h15 - 19 Jan 2026

Até quando vai a chuva no estado de SP?

Radares voltam a operar na rodovia Washington Luís
Após terceira faixa 17h05 - 16 Jan 2026

Radares voltam a operar na rodovia Washington Luís

Resultados do Enem 2025 já estão disponíveis para consulta
Educação11h50 - 16 Jan 2026

Resultados do Enem 2025 já estão disponíveis para consulta

Massa de ar frio se aproxima do estado de SP e vai derrubar as temperaturas; saiba quando
Previsão do tempo 08h03 - 16 Jan 2026

Massa de ar frio se aproxima do estado de SP e vai derrubar as temperaturas; saiba quando

Nova CNH no estado de São Paulo fica mais barata e rápida a partir de janeiro
Estado07h57 - 16 Jan 2026

Nova CNH no estado de São Paulo fica mais barata e rápida a partir de janeiro

Últimas Notícias