Resultado do Provão Paulista Seriado sai nesta segunda; matrículas começam terça

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) divulga nesta segunda-feira (19), a partir das 14h, o resultado final e a primeira chamada para matrículas do Provão Paulista Seriado.

Os candidatos que cursaram a 3ª série do Ensino Médio da rede pública em 2025 ou que estavam matriculados na Educação de Jovens e Adultos (EJA) devem consultar o resultado exclusivamente pelo portal oficial do Provão Paulista, no endereço https://provaopaulistaseriado.vunesp.com.br/.

Os aprovados nesta primeira chamada deverão realizar a matrícula entre esta terça-feira (20) e quarta-feira (21). As orientações específicas para o procedimento de matrícula, conforme a instituição de ensino, também estão disponíveis no site do Provão.

Nesta etapa, são convocados para ingresso já no primeiro semestre os estudantes que optaram por vagas e foram aprovados para a Universidade de São Paulo (USP), Universidade Estadual Paulista (Unesp), Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo (Fatecs).

As vagas que não forem preenchidas nesta fase serão ofertadas na segunda chamada, prevista para a próxima segunda-feira (26).

Confira o calendário das próximas etapas do Provão Paulista Seriado:

19 de janeiro: Divulgação do resultado final e da 1ª chamada (USP, Unicamp, Unesp, Fatecs e Univesp)

20 e 21 de janeiro: Matrícula dos convocados na 1ª chamada

26 de janeiro: Divulgação da 2ª chamada

27 e 28 de janeiro: Matrícula dos convocados na 2ª chamada

2 de fevereiro: Divulgação da 3ª chamada

3 e 4 de fevereiro: Matrícula dos convocados na 3ª chamada

O Provão Paulista Seriado é uma iniciativa do Governo do Estado que amplia o acesso de estudantes da rede pública ao ensino superior, garantindo vagas em universidades e faculdades públicas paulistas.

