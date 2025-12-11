Rede estadual encerra aulas e mantém almoço em janeiro

O ano letivo de 2025 na rede estadual de ensino de São Paulo chega ao fim nesta sexta-feira (12), encerrando as atividades para mais de 3 milhões de estudantes do Ensino Fundamental e Médio. A partir de 15 de dezembro, responsáveis e alunos poderão consultar as notas do 4º bimestre pelo aplicativo ou site Sala do Futuro. O retorno às aulas para 2026 já está marcado para 2 de fevereiro.

Mesmo durante as férias, as escolas estaduais permanecerão abertas pelo terceiro ano consecutivo para oferecer almoço gratuito de 5 a 30 de janeiro, de segunda a sexta-feira, das 11h às 13h30. Para que as refeições sejam preparadas na quantidade correta, a Secretaria da Educação (Seduc-SP) orienta que as famílias registrem interesse na própria escola ou pela Secretaria Escolar Digital (SED) até 12 de dezembro.

As unidades participantes são aquelas com modelo de alimentação “centralizada”, em que cozinheiras e compras de insumos são de responsabilidade direta do governo estadual. Nutricionistas da Seduc-SP seguem orientando as equipes escolares na elaboração de um cardápio balanceado.

“O cardápio das férias mantém o cuidado nutricional. No recesso de julho, foram servidas nove mil refeições em todas as regiões do estado”, destacou o secretário da Educação, Renato Feder.

Matrículas e transferências

Janeiro também será período para realizar novas matrículas, voltadas a alunos da rede privada, de outros estados ou pessoas que desejam retornar aos estudos. Além disso, será possível consultar o resultado da pré-matrícula e de pedidos de transferência feitos em setembro.

O cadastro e a consulta podem ser feitos pela SED (na aba “consulta pública de matrícula”), nos postos do Poupatempo ou diretamente nas escolas. Os estudantes que já estão na rede estadual em 2025 têm a vaga garantida automaticamente para 2026.

