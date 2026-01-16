Radares voltam a operar na rodovia Washington Luís

Rodovia Washington Luís - Crédito: divulgação

A Eixo SP Concessionária de Rodovias informa que três radares localizados na SP 310 – Rodovia Washington Luís, no trecho entre Cordeirópolis e Rio Claro, voltam a operar após terem sido temporariamente desativados em razão das obras de implantação da terceira faixa. Os equipamentos passaram por aferição, aprovação e homologação da Agência Reguladora de Transportes do Estado de São Paulo (Artesp), atendendo a todos os critérios técnicos exigidos para a retomada da fiscalização eletrônica.

A reativação ocorre após a conclusão dos ajustes necessários decorrentes da ampliação da capacidade da rodovia, que agora conta com três faixas de rolamento nesse segmento. Até então, os radares instalados realizavam o monitoramento de apenas duas faixas, o que demandou revisão e adequação dos sistemas para garantir a correta fiscalização com a nova configuração viária.

Com a liberação da terceira faixa ao tráfego, os equipamentos precisaram ser adaptados para acompanhar a nova realidade operacional da rodovia, assegurando a eficiência no controle de velocidade e contribuindo para a segurança viária. A Eixo SP reforça que a fiscalização eletrônica tem caráter educativo e preventivo, sendo fundamental para a redução de acidentes.

A relação dos radares que retomam a operação é a seguinte:

- Km 161+300 da SP-310, pista sentido Capital, no município de Cordeirópolis, com limite de velocidade de 110 km/h para veículos leves e 90 km/h para veículos pesados;

- Km 165+400 da SP-310, pista sentido Interior, em Santa Gertrudes, com limite de 110 km/h para veículos leves e 90 km/h para veículos pesados;

- Km 180+350 da SP-310, pista sentido Interior, no município de Rio Claro, com limite de 90 km/h tanto para veículos leves quanto para veículos pesados.

