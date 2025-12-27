(16) 99963-6036
sábado, 27 de dezembro de 2025
Estado

Quando o forte calor vai embora? Instabilidades e queda de temperatura estão previstas para SP

27 Dez 2025 - 12h11Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Quando o forte calor vai embora? Instabilidades e queda de temperatura estão previstas para SP - Crédito: Pixabay Crédito: Pixabay

Após dias de calor intenso, o estado de São Paulo deve começar a sentir alívio nas temperaturas a partir da próxima semana. A mudança no tempo está prevista entre segunda-feira (29/12) e quarta-feira (31/12), com a atuação de um sistema de baixa pressão no interior do continente, associado a uma frente fria que avança pelo oceano.

De acordo com a previsão meteorológica, o cenário favorece a formação de instabilidades, resultando em sol entre nuvens, além de chuvas e trovoadas isoladas em diversas regiões do estado. Em alguns pontos, as precipitações podem ocorrer com forte intensidade, especialmente entre os períodos da tarde e da noite.

A partir de terça-feira, as temperaturas começam a apresentar queda gradual, amenizando o calor excessivo registrado nos últimos dias. Apesar da diminuição térmica, o tempo segue instável, exigindo atenção para possíveis pancadas de chuva acompanhadas de raios e rajadas de vento. (IPMET)

Leia Também

PIB da Região Central chega a R$ 67,4 bilhões, segundo o IBGE
Estado11h08 - 27 Dez 2025

PIB da Região Central chega a R$ 67,4 bilhões, segundo o IBGE

Tarcísio marca para fevereiro início das escolas cívico-militares
Estado09h46 - 27 Dez 2025

Tarcísio marca para fevereiro início das escolas cívico-militares

Inmet mantém alerta vermelho para onda de calor até dia 29
Estado18h51 - 26 Dez 2025

Inmet mantém alerta vermelho para onda de calor até dia 29

Não gostei do presente de Natal, posso trocar? Procon explica
Estado07h16 - 26 Dez 2025

Não gostei do presente de Natal, posso trocar? Procon explica

Cinco pessoas da mesma família morrem em acidente no interior de SP
Estado06h48 - 26 Dez 2025

Cinco pessoas da mesma família morrem em acidente no interior de SP

Últimas Notícias