Provão Paulista divulga resultado e abre matrículas para universidades estaduais

Estudantes que concluíram o Ensino Médio na rede pública em 2025 já podem consultar o resultado do Provão Paulista Seriado. Os aprovados na primeira chamada devem realizar a matrícula entre esta terça-feira (20) e quarta-feira (21) nas instituições participantes: USP (Universidade de São Paulo), Unesp (Universidade Estadual Paulista), Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) e Fatecs (Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo).

Podem acessar o resultado os candidatos que cursaram a 3ª série do Ensino Médio das redes públicas no ano passado ou que concluíram os estudos pela Educação de Jovens e Adultos (EJA). A consulta deve ser feita exclusivamente pelo portal oficial do Provão Paulista Seriado:

https://provaopaulistaseriado.vunesp.com.br/

No mesmo site, os estudantes encontram as orientações específicas para matrícula em cada universidade e faculdade.

Mais de 15 mil vagas

Nesta edição, o Provão Paulista oferece mais de 15 mil vagas em instituições públicas de ensino superior do estado. Parte das oportunidades é destinada a cursos com início no segundo semestre, tanto nas Fatecs quanto na Univesp (Universidade Virtual do Estado de São Paulo).

As vagas que não forem preenchidas na primeira chamada serão disponibilizadas na segunda chamada, prevista para a próxima segunda-feira (26).

Calendário das próximas etapas

19 de janeiro : Divulgação do resultado final e da 1ª chamada

20 e 21 de janeiro : Matrícula da 1ª chamada

26 de janeiro : Divulgação da 2ª chamada

27 e 28 de janeiro : Matrícula da 2ª chamada

2 de fevereiro : Divulgação da 3ª chamada

3 e 4 de fevereiro: Matrícula da 3ª chamada

Os candidatos devem ficar atentos aos prazos. Quem não realizar a matrícula dentro do período estabelecido perde o direito à vaga, que é repassada aos convocados na chamada seguinte.

Matrículas por instituição

USP

A matrícula ocorre em duas etapas obrigatórias, ambas online, pelo portal:

https://uspdigital.usp.br/jupiterweb/graduacaoMatriculaIngressante

Pré-matrícula

Efetivação da matrícula

As etapas só são concluídas após a validação dos documentos pela universidade. Entre os documentos exigidos estão certificado de conclusão do Ensino Médio, documento de identidade com foto, fotografia recente e, quando aplicável, autodeclaração racial para candidatos PPI.

Mais informações: https://leginf.usp.br/resolucoes/resolucao-cog-no-8872-de-22-de-outubro-de-2025/

Unesp

A Unesp disponibiliza um tutorial em vídeo com o passo a passo da matrícula on-line, disponível no YouTube, no canal oficial da universidade.

Unicamp

A matrícula é realizada exclusivamente de forma online, conforme o calendário do Provão Paulista. O acesso deve ser feito pelo site:

https://www.comvest.unicamp.br → menu Ingresso → Provão Paulista

São exigidos certificado ou diploma de conclusão do Ensino Médio, histórico escolar completo e foto digital padrão 3x4. A universidade pode solicitar documentação complementar, se necessário.

Fatecs

A matrícula nas Fatecs é feita somente pela internet, no endereço:

https://siga.cps.sp.gov.br/matricula/matricularemota.aspx

O candidato deve informar CPF e data de nascimento e anexar os documentos solicitados, como certificado e histórico do Ensino Médio, RG ou CIN, CPF, foto 3x4 e, quando exigido, certificado de quitação militar.

Todas as informações detalhadas sobre o Provão Paulista Seriado e o processo de matrícula estão disponíveis no portal oficial do programa.

