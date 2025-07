Prova do Vestibulinho das Etecs será realizada neste domingo (6)

Vestibulinho Etec -

A prova do Vestibulinho das Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) será aplicada neste domingo (6), às 13h30, em unidades de ensino de todo o Estado de São Paulo. Os portões dos locais de exame serão abertos às 12h30 e fechados, impreterivelmente, no horário de início da avaliação. O Centro Paula Souza (CPS), autarquia que administra as Etecs, recomenda que o candidato chegue com antecedência para localizar a sala e evitar imprevistos.



Os locais de prova estão disponíveis no site vestibulinho.etec.sp.gov.br. O participante poderá responder à avaliação em até quatro horas. Após o início do exame, é obrigatória a permanência na sala até, no mínimo, as 15h30. A partir desse horário, será permitido deixar o local e levar o caderno de questões.

Para fazer a prova, o candidato deverá apresentar:

Documento de identidade original com foto, em bom estado de conservação;

Caneta esferográfica de tinta preta ou azul, lápis preto nº 2, borracha e régua.

Formatos de prova

A estrutura do exame varia de acordo com o tipo de curso escolhido:

Cursos técnicos (primeiro módulo – presencial, semipresencial ou online): 50 questões de múltipla escolha, com conteúdos da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) do Ensino Fundamental II, além de competências e valores que estimulam o pensamento crítico e a responsabilidade social.

Vagas remanescentes (segundo módulo): 30 questões relacionadas às competências do primeiro módulo da habilitação técnica escolhida. O candidato precisa acertar, no mínimo, 16 questões para ser classificado.

Especializações técnicas: prova com 30 questões objetivas sobre conhecimentos específicos da habilitação técnica anterior.

Exceção: candidatos à especialização em Gestão de Projetos (EaD) responderão a 30 questões divididas igualmente entre Português e Comunicação (15) e Matemática (15).

O Manual do Candidato e os detalhes sobre os conteúdos das provas podem ser consultados no site vestibulinho.etec.sp.gov.br.

Fonte: Agência SP

