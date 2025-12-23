Programa de primeiro emprego deve chegar a 30 mil estagiários em 2026

O programa Bolsa Estágio Ensino Médio (BEEM), uma das principais políticas públicas implantadas nos últimos anos pelo Governo do Estado de São Paulo para estudantes do Ensino Médio, deve alcançar 30 mil beneficiados em 2026.

A iniciativa da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) oferece oportunidades de estágio remunerado para alunos do Ensino Médio Técnico, em parceria com empresas paulistas, ampliando as chances de inserção profissional ainda durante a formação escolar. O investimento estadual no programa já soma R$ 20,8 milhões.

Até o início de dezembro, mais de 2.900 empresas estavam conveniadas ao programa. O BEEM deve encerrar 2025 com cerca de 10 mil estagiários contratados e ampliar esse número em três vezes no próximo ano.

Voltado a estudantes da 2ª e 3ª séries do itinerário de formação técnica e profissional, o BEEM atende jovens com idade mínima de 16 anos, frequência escolar igual ou superior a 85% e participação no Provão Paulista Seriado no ano anterior à seleção.

As bolsas variam de R$ 422,03 a R$ 851,46, de acordo com a jornada de trabalho e o curso. Durante os seis primeiros meses, o pagamento é realizado pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP), que também garante seguro contra acidentes pessoais. Após esse período, os contratos podem ser efetivados diretamente pelas empresas parceiras.

Quando o impossível pode acontecer

A estudante Ana Clara Silva Santana, de 18 anos, é um exemplo do impacto do BEEM. Aluna do curso técnico de vendas, ela realizou seis meses de estágio na empresa ScanSource, na capital paulista, e garantiu a continuidade da experiência profissional como jovem aprendiz.

“A Ana Clara de um ano atrás achava que era impossível sair do Ensino Médio com um trabalho. Eu não imaginava que teria esse futuro ou que entenderia tão bem o mercado de trabalho. Se não fosse o BEEM, eu não teria passado por tudo isso. O programa me deu uma ajudinha para decidir qual carreira seguir”, relata a estudante.

Estudantes do Ensino Médio e empresas interessadas em participar do BEEM podem se inscrever por meio do portal oficial do programa: www.beem.sp.gov.br.

Aluno Monitor do BEEM fortalece a aprendizagem entre pares

Além do estágio em empresas, o BEEM também conta com o programa Aluno Monitor do BEEM, que seleciona estudantes com bom desempenho em Língua Portuguesa e Matemática para apoiar colegas na recomposição da aprendizagem.

Os monitores recebem bolsas que variam de R$ 296,16 a R$ 555,30, conforme a carga horária semanal. A Seduc-SP encerra o ano letivo com 7.500 alunos monitores, com expectativa de chegar a 13 mil em 2026. O investimento no Aluno Monitor do BEEM já alcançou R$ 26,6 milhões.

