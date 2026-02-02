Preços da locação de temporada variam e revelam cautela do consumidor no Carnaval 2026

Praia em Santos - Crédito: Prefeitura Municipal

O mercado de locação de imóveis de temporada para o Carnaval de 2026 no litoral de São Paulo apresentou um cenário marcado por contrastes, com valorizações expressivas em alguns segmentos e retrações significativas em outros. É o que aponta uma pesquisa realizada pelo Conselho Regional de Corretores de Imóveis de São Paulo (CRECISP) junto a 17 imobiliárias de 12 cidades litorâneas, comparando os preços praticados no feriado de 2026 com os do Carnaval de 2025.

De acordo com o levantamento, o comportamento do mercado reflete um contexto de recuperação gradual do poder de consumo, aliado a uma postura mais cautelosa dos consumidores em relação a gastos. A tendência observada é a busca por imóveis mais compactos, bem localizados e com melhor custo-benefício, enquanto unidades de maior porte enfrentam menor procura, influenciadas também pelo aumento da oferta e maior concorrência entre proprietários.

Litoral Norte registra alta expressiva em imóveis compactos

No Litoral Norte — que inclui Caraguatatuba, Ubatuba, São Sebastião, Ilhabela e Bertioga — as maiores valorizações foram observadas nas casas de menor porte. As unidades de um dormitório tiveram aumento de 150% na diária, passando de R$ 280 para R$ 700. Já as casas de dois dormitórios subiram 83,83%, alcançando R$ 1.160, enquanto as de três dormitórios passaram de R$ 971 para R$ 1.400.

Em contrapartida, as casas de quatro dormitórios registraram queda de 27,08%, com a diária reduzida de R$ 2.880 para R$ 2.100, indicando menor interesse por imóveis maiores. No segmento de apartamentos, houve valorização em todas as tipologias, com destaque para os de três dormitórios, que tiveram alta de 64%.

Apartamentos puxam alta no Litoral Centro

Nas cidades de Santos, São Vicente e Guarujá, o comportamento dos preços foi mais diversificado. As casas de dois e três dormitórios apresentaram leve retração, com quedas próximas de 9%, enquanto as casas de quatro dormitórios tiveram valorização de 28,17%, atingindo R$ 2.980 a diária.

O maior destaque, no entanto, ficou por conta dos apartamentos. Os imóveis de um dormitório tiveram aumento de 122,5%, passando de R$ 200 para R$ 445. Já os apartamentos de dois dormitórios quase dobraram de valor, chegando a R$ 1.230, e os de três dormitórios subiram para R$ 1.725. O movimento aponta preferência por unidades práticas, próximas à orla e com infraestrutura urbana consolidada.

Litoral Sul tem retração nas casas e alta moderada nos apartamentos

No Litoral Sul — que abrange Praia Grande, Itanhaém, Mongaguá e Peruíbe — o mercado mostrou comportamento mais contido. Todas as tipologias de casas pesquisadas apresentaram queda nos preços. As casas de dois dormitórios tiveram retração de 42,37%, enquanto as de quatro dormitórios registraram queda de 45,24%.

Por outro lado, os apartamentos seguiram em trajetória de valorização, ainda que de forma moderada. Os imóveis de um dormitório tiveram alta de 85,09%, e os de dois dormitórios subiram 13,16%, alcançando R$ 679 a diária.

Pagamento antecipado e caução seguem como padrão

Segundo as imobiliárias consultadas, o pagamento antecipado por transferência bancária ou PIX continua sendo a forma mais comum nas locações de temporada, geralmente com sinal no ato da reserva e quitação antes da entrega das chaves. Em imóveis de maior valor, há possibilidade de parcelamento curto, desde que o pagamento seja integralmente concluído antes do início da locação.

Entre as garantias locatícias, predominam o contrato formal de locação por temporada e a exigência de caução em dinheiro para cobrir eventuais danos ao imóvel, refletindo uma busca maior por segurança jurídica em um período historicamente marcado por informalidade e riscos de fraude.

Litoral Norte

1 dorm 2 dorm 3 dorm 4 dorm Casas 2025 R$ 280,00 R$ 631,00 R$ 971,00 R$ 2.880,00 Casas 2026 R$ 700,00 R$ 1.160,00 R$ 1.400,00 R$ 2.100,00 Variação 150% 83,83% 44,18% -27,08% Aptos 2025 R$ 305,00 R$ 520,00 R$ 750,00 R$ 1.620,00 Aptos 2026 R$ 400,00 R$ 780,00 R$ 1.230,00 - Variação 31,14% 50,00% 64,00% -

Litoral Centro

1 dorm 2 dorm 3 dorm 4 dorm Casas 2025 R$ 700,00 R$ 900,00 R$ 1.370,00 R$ 2.325,00 Casas 2025 - R$ 820,00 R$ 1.250,00 R$ 2.980,00 Variação - -8,88% -8,75% 28,17% Aptos 2025 R$ 200,00 R$ 625,00 R$ 950,00 - Aptos 2025 R$ 445,00 R$ 1.230,00 R$ 1.725,00 R$ 1.800,00 Variação 122,5 96,80% 81,57% -

Litoral Sul

1 dorm 2 dorm 3 dorm 4 dorm Casas 2025 - R$ 925,00 R$ 1.650,00 R$ 2.356,00 Casas 2025 - R$ 533,00 R$ 1.190,00 R$ 1.290,00 Variação - -42,37% -27,87% -45,24% Aptos 2025 R$ 275,00 R$ 600,00 R$ 875,00 - Aptos 2025 R$ 509,00 R$ 679,00 R$ 931,00 - Variação 85,09% 13,16% 6,40% -

Leia Também