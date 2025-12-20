Polícia Rodoviária realiza Operação Verão para garantir segurança na alta temporada

Base 10-3 Polícia Rodoviária São Carlos - Crédito: Maycon Maximino

A Polícia Militar do Estado de São Paulo, por meio do Comando de Policiamento Rodoviário (CPRv), iniciou no dia 15 de dezembro a Operação Verão 2025/2026 nas principais rodovias de acesso ao litoral paulista. A ação segue até 20 de fevereiro de 2026 e tem como objetivo garantir mais segurança viária e maior fluidez no trânsito durante o período de alta temporada.

A operação contou com o reforço do efetivo do 1º e 6º Batalhões de Polícia Rodoviária, responsáveis pelo litoral sul e norte, respectivamente. Ao todo, cerca de 250 policiais militares rodoviários foram empregados, além do uso de viaturas adicionais e da atuação integrada com concessionárias de rodovias, Departamento de Estradas de Rodagem (DER) e Agência de Transporte do Estado de São Paulo (ARTESP).

Durante todo o período da operação, o policiamento foi intensificado em dias, horários e trechos de maior fluxo de veículos, com foco na prevenção de sinistros de trânsito e no aumento da percepção de segurança dos usuários das rodovias.

Entre as principais frentes de atuação estiveram as fiscalizações relacionadas ao uso do cinto de segurança e de dispositivos de retenção para crianças, combate ao excesso de velocidade, repressão à condução sob efeito de álcool ou outras substâncias psicoativas, coibição de ultrapassagens em locais proibidos, além da fiscalização de motocicletas e do uso de celular ao volante. Também foram desenvolvidas ações de enfrentamento à criminalidade, com o emprego de equipes especializadas e apoio de outras unidades, priorizando áreas e horários previamente mapeados como críticos.

Paralelamente, em razão das festividades de Natal e Ano Novo, o Policiamento Rodoviário potencializa as ações da Operação Feriados 2025, realizada entre 24 de dezembro de 2025 e 5 de janeiro de 2026, com reforço em todo o Estado, especialmente nas principais rotas de deslocamento. O objetivo foi reduzir a sinistralidade, coibir crimes e orientar motoristas, pedestres e ciclistas, com atenção especial aos riscos da associação entre álcool e direção.

O CPRv reforçou a importância da adoção de comportamentos seguros ao volante, como respeitar os limites de velocidade, utilizar sempre o cinto de segurança, planejar a viagem, evitar distrações e não dirigir após o consumo de bebida alcoólica, destacando ainda o papel da imprensa e da população na conscientização e na promoção de atitudes responsáveis no trânsito.

