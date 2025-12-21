(16) 99963-6036
domingo, 21 de dezembro de 2025
Rodovia Marechal Rondon

Policiais penais morrem em acidente no interior de SP

21 Dez 2025 - 07h56Por Da redação
Carro após o acidente - Crédito: CCI Artesp Carro após o acidente - Crédito: CCI Artesp

Dois policiais penais morreram no fim da tarde deste sábado (20) após um grave acidente na rodovia Marechal Rondon (SP-300), na altura do quilômetro 372, em Avaí, a cerca de 39 quilômetros de Bauru. Outros dois agentes ficaram feridos. As informações são do jornal JCNet.

De acordo com o JCNet, com base em dados da Agência de Transportes do Estado de São Paulo (Artesp), as quatro vítimas estavam em um Ford Ka que seguia no sentido Bauru–Pirajuí quando, por volta das 17h35, o motorista perdeu o controle da direção por motivos ainda a serem apurados, colidiu contra a defensa metálica do canteiro central e, na sequência, o veículo capotou.

Com o impacto, dois ocupantes, identificados como D.L.S., de 50 anos, e H.G., de 51 anos, foram arremessados para fora do carro e não resistiram aos ferimentos. Os outros dois policiais penais, de 46 e 56 anos, sofreram ferimentos considerados moderados, foram socorridos pelo Corpo de Bombeiros e encaminhados para uma unidade de saúde da região.

Segundo o JCNet, os quatro agentes eram policiais penais, moradores de Bauru, e seguiam para o plantão na Penitenciária I “Rodrigo dos Santos Freitas”, localizada em Balbinos. A Polícia Científica foi acionada para realizar a perícia no local, e as causas do acidente, registrado no plantão policial de Bauru, serão investigadas pela Polícia Civil.

