PIB da Região Central chega a R$ 67,4 bilhões, segundo o IBGE

De acordo com dados do IBGE, com um PIB (Produto Interno Bruto) de R$ 18.386.920.167,00, São Carlos tem o maior nível de riqueza da Região Central Paulista, que engloba um total de 26 municípios, cerca de 1 milhão de habitantes e um PIB de R$ 67.482.346.489,00.

Em segundo lugar aparece Araraquara, com PIB de R$ 14.689.500.266,00. Somados, os municípios de São Carlos e Araraquara concentram R$ 33.076.420.433,00, ou seja, quase 50% do PIB regional.

Matão aparece em terceiro lugar, com PIB de R$ 7,4 bilhões. O quarto lugar é de Porto Ferreira, com PIB de R$ 3 bilhões. Descalvado vem na quinta posição, com R$ 2,5 bilhões. Se somarmos os cinco primeiros do ranking, o montante chega a R$ 46.377.039.710,00, o que representa 68,72% do PIB dos 26 municípios.

CAPITAL DA TECNOLOGIA – Conhecida como “Capital da Tecnologia”, São Carlos concentra um campus da UFSCar e um da USP e abriga milhares de pesquisadores que já produziram inúmeras inovações científicas. Muitas empresas, principalmente startups, nasceram dentro das universidades ou em incubadoras de empresas, mas o parque metal-mecânico ainda é muito forte, com produção de eletrodomésticos, motores automotivos, compressores herméticos, fogões etc. Multinacionais como Tecumseh, Electrolux, Volkswagen e Faber-Castell também fazem parte de uma economia local diversificada. A construção civil também se destaca, pois a grande presença de universitários movimenta todo o segmento imobiliário.

O Seade Municípios revela que, atualmente, o setor de serviços é responsável por 60,7% da distribuição do PIB municipal. A indústria aparece em segundo lugar, com 24,57%. Os impostos líquidos de subsídios somam 13,35% do PIB. O agronegócio vem em quarto lugar, com 1,3% do total de riquezas geradas ao longo do ano.

Na indústria, o destaque é a fabricação de máquinas e materiais elétricos, que representa 43,1%. A fabricação de móveis e equipamentos corresponde a 16,9% da produção fabril. Produtos alimentícios vêm logo atrás, com 14,4% do total. O setor de veículos automotores, reboques e carrocerias responde por 9,6%, enquanto os produtos têxteis aparecem com 5,2%.

Na distribuição do Valor Adicionado, os serviços aparecem em primeiro lugar, com 58,65%. A indústria vem em segundo, com 28,4%, seguida pelos serviços de administração pública, com 11,3%. A agropecuária fecha o VA com 1,7%.

MORADA DO SOL – Cidade que sedia empresas como Lupo, Hyundai Rotem, Randon, Heineken, Nigro e várias outras grandes companhias, além de abrigar um campus da Unesp, Araraquara tem o segundo maior PIB da região, com R$ 11.953.237.471,00. O município tem sua distribuição do PIB concentrada no setor de serviços, que representa 71% do total. Em seguida vem a indústria, com 17,2%. Os impostos líquidos de subsídios respondem por 10,7%, enquanto o agronegócio aparece com 1,1%.

Na indústria, o principal destaque são os produtos alimentícios, que representam 46,9% da produção fabril. Em seguida vêm o vestuário, com 15,5%, o segmento de máquinas e equipamentos, com 13,5%, e o setor de bebidas, com 5,9%.

Na composição do Valor Adicionado, os serviços respondem por 66,9%, a indústria por 19,3%, os serviços de administração pública por 12,6% e a agropecuária por 1,2%.

Os municípios de Matão, com PIB de R$ 7,4 bilhões, Porto Ferreira, com PIB de R$ 3 bilhões, e Descalvado, com PIB de R$ 2,5 bilhões, podem ser classificados como “emergentes”.

Em Matão, o setor de serviços responde por 49,4% da distribuição do PIB, seguido pela indústria, com 35,5%. A indústria é concentrada em produtos alimentícios, que representam 73,3% da produção, e em máquinas e equipamentos, com 18,1% do total.

Capital Nacional da Cerâmica Artística e de Decoração, Porto Ferreira tem o setor de serviços (49%) como carro-chefe da distribuição do PIB de R$ 3 bilhões. A indústria responde por outros 33,2% da economia.

O setor fabril tem destaque nos minerais não metálicos, que representam 55% da produção, seguidos pelos produtos alimentícios, com 20,2%. “São Paulo me surpreende a cada dia. Temos 265 vinícolas no Estado, com 20 premiadas de alta qualidade. Em Porto Ferreira, a Vidroporto recentemente investiu R$ 500 milhões em uma nova fábrica. Em Porto Ferreira, a força sempre foi a cerâmica e os móveis. Agora, temos também a produção de vidro em alta escala, o que mostra a força do nosso Estado”, comenta o secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, Jorge Lima.

Descalvado, que já foi conhecida como a “Capital do Frango”, apresenta um PIB de R$ 2,5 bilhões. Desse total, a distribuição do PIB municipal destaca os serviços, com 48,5%, seguidos pela indústria, com 24,9%. No setor industrial, 66,2% vêm dos produtos alimentícios, 19,8% dos biocombustíveis e 5,5% dos minerais não metálicos.

PIB NA REGIÃO CENTRAL

Município – PIB (IBGE – 2023)

1 – São Carlos – R$ 18.386.920.167,00

2 – Araraquara – R$ 14.689.500.266,00

3 – Matão – R$ 7.646.780.464,00

4 – Porto Ferreira – R$ 3.069.355.360,00

5 – Descalvado – R$ 2.584.483.423,00

6 – Ibitinga – R$ 2.528.835.327,00

7 – Itápolis – R$ 2.524.858.407,00

8 – Taquaritinga – R$ 2.307.144.805,00

9 – Gavião Peixoto – R$ 1.735.632.892,00

10 – Ibaté – R$ 1.516.837.474,00

11 – Américo Brasiliense – R$ 1.504.961.023,00

12 – Dourado – R$ 1.178.139.786,00

13 – Santa Rita do Passa Quatro – R$ 992.179.626,00

14 – Borborema – R$ 704.920.778,00

15 – Boa Esperança do Sul – R$ 633.216.317,00

16 – Nova Europa – R$ 556.399.529,00

17 – Tabatinga – R$ 512.361.457,00

18 – Ribeirão Bonito – R$ 494.054.078,00

19 – Rincão – R$ 346.936.887,00

20 – Fernando Prestes – R$ 281.661.783,00

21 – Dobrada – R$ 213.754.857,00

22 – Santa Lúcia – R$ 185.362.451,00

23 – Motuca – R$ 171.027.138,00

24 – Cândido Rodrigues – R$ 157.950.773,00

25 – Santa Ernestina – R$ 152.154.555,00

26 – Trabiju – R$ 66.640.706,00

