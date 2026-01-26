Pancadas de chuva de forte intensidade são previstas para os próximos dias

Chuva - Crédito: Pixabay

Segunda (26/01)

A semana começa com pouca nebulosidade e sem chuva no estado de São Paulo. Contudo, com o enfraquecimento do sistema de alta pressão e elevação das temperaturas, pancadas de chuva de forma isolada, algumas com forte intensidade, se formam em várias regiões paulistas entre os períodos da tarde e da noite.

Terça-feira (21/01) a Quinta-feira (29/01)

A condição de Tempo no estado de São Paulo permanece com céu claro a parcialmente nublado e sem chuva pela manhã. A partir da tarde, pancadas de chuva isoladas, mais frequentes e mais intensas, acompanhadas por trovoadas e descargas elétricas, se formam em várias regiões paulistas e são ocasionadas pelo calor e alta disponibilidade da umidade atmosférica. As Temperaturas continuam elevadas. (IPMET)

