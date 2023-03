Pagamento com cartão por aproximação já é aceito em 91 praças de pedágio em SP

Pedágio sendo pago com cartão - Crédito: divulgação

O pagamento da tarifa de pedágio com cartão por aproximação já é uma realidade em 52% das praças de pedágio das rodovias concedidas do Estado de São Paulo, sob gestão de 20 concessionárias e fiscalizadas pela ARTESP – Agência de Transporte do Estado de São Paulo.

Atualmente, 91 praças já recebem este tipo de pagamento, que traz mais fluidez ao tráfego e conforto aos motoristas. Desse total, em 71 praças, os pagamentos são feitos por meio de cartão de crédito ou débito e 20 somente por débito. De outubro de 2022 para janeiro de 2023 a aceitação de cartões saltou de 9% para 15,5%.

A inovação com o uso de pagamento por meio de cartões de crédito e débito teve início em abril de 2020, com investimentos das concessionárias Ecovias e Ecopistas, que foram as primeiras a implantar a ferramenta nas praças de pedágio das rodovias do Sistema Anchieta-Imigrantes (SAI) e do Corredor Ayrton Senna/Carvalho Pinto.

Este tipo de pagamento, que utiliza a tecnologia NFC (Near Field Communication), foi bem aceito pelos motoristas, começando com 2% de utilização e hoje já representa 21% do total de pagamentos nas 11 praças de pedágio das duas concessionárias. O uso desta tecnologia também resultou em uma menção honrosa à Ecovias, em 2023, no prêmio P3C categoria “Melhor Gestão Privada em projetos de infraestrutura”.

A tecnologia, agora, está espalhada pela malha concedida do Estado de São Paulo. Na região de Campinas, por exemplo, as principais rodovias, como a Anhanguera (SP 330) e a Bandeirantes (SP 348), operadas pela CCR AutoBan, e a D. Pedro I (SP 065), administrada pela Rota das Bandeiras, já contam com a facilidade.

Juntas, as duas concessionárias contam com 18 praças que aceitam essa ferramenta. O Sistema Castello Branco (SP 280)/Raposo Tavares (SP 270), administrado pela CCR ViaOeste, também já recebe pagamento com cartão por aproximação. O Trecho Oeste do Rodoanel também tem a facilidade, entre outras rodovias do Programa de Concessões do Estado de São Paulo.

“O uso de tecnologias que tragam mais segurança e fluidez ao tráfego são premissas dos contratos do Programa de Concessões Rodoviárias, assim como mais conforto aos motoristas que utilizam os mais de 11 mil quilômetros de rodovias concedidas”, reforça Milton Persoli, diretor geral da ARTESP.

Este método de pagamento vale para todo tipo de veículo por meio de cartões que tenham a tecnologia de aproximação NFC (Near Field Communication), basta conferir se o seu cartão é aceito nessas plataformas e informar o operador de pedágio que você irá fazer o pagamento por aproximação.

Rodovias que aceitam pagamento por aproximação com cartão de débito e crédito:

Rota das Bandeiras – 8 praças de pedágio

Rodovia Dom Pedro I (SP 065) – Praça de Igaratá

Rodovia Dom Pedro I (SP 065) – Praça de Itatiba

Rodovia Dom Pedro I (SP 065) – Praça de Atibaia

Rodovia Professor Zeferino Vaz (SP 332) – Praça de Paulínia A e Paulínia B

Rodovia Professor Zeferino Vaz (SP 332) – Praça de Engenheiro Coelho

Rodovia Engenheiro Constâncio Cintra (SP 360) – Praça de Jundiaí

Rodovia Romildo Prado (SP 063) – Praça de Louveira

Ecovias – 7 praças de pedágio

Rodovia Cônego Domênico Rangoni (SP 055) – Praça de Santos

Rodovia Padre Manoel da Nóbrega (SP 055) – Praça de São Vicente

Rodovia Anchieta (SP 150) – Praça de Riacho Grande

Rodovia dos Imigrantes (SP 160) – Praças de Diadema, Eldorado, Batistini, Piratininga

Ecopistas – 4 praças de pedágio

Rodovia Ayrton Senna (SP 070) – Praças de Itaquaquecetuba, Guararema, São José dos Campos, Caçapava

CCR ViaOeste – 8 praças de pedágio

Rodovias Castello Branco (SP-280)- Praças de Osasco, Barueri, Itapevi e Itu

Rodovia Raposo Tavares (SP-270) – Praças de São Roque, Alumínio e Araçoiaba da Serra

Rodovia Senador José Ermírio de Moraes (SP-075)- Praça de Sorocaba

CCR SPVias – 10 praças de pedágio

Sistema Castello Branco/Raposo Tavares

Rodovia Castello Branco (SP 280) – Praças de Quadra, Itatinga e Iaras

Rodovia Raposo Tavares (SP 270) – Praça de Alambari

Rodovia João Mellão (SP 255) – Praça de Avaré

Rodovia Francisco Alves Negrão (SP 258) – Praça de Itararé e Buri

Rodovia Antônio Romano Schincariol (SP 127) – Praças de Morro do Alto (Tatuí) e Morro do Alto (Itapetininga)

Rodovia Francisco da Silva Pontes (SP 127) – Praça de Gramadão

CCR Autoban – 10 praças de pedágio

Rodovia Via Anhanguera (SP 330) – Praças de Perus, Valinhos (1 e 2), Nova Odessa, Limeira

Rodovia dos Bandeirantes (SP 348)- Praças de Caieras, Campo Limpo, Itupeva, Sumaré e Limeira

CCR Rodoanel Oeste– 13 praças de pedágio ( nas saídas e acessos)

Rodovia Governador Mario Covas (SP 21)/Trecho Oeste – Praças Raimundo Pereira de Magalhães; Bandeirantes (ramo F); Bandeirantes (Ramo A); Anhanguera (Ramo F); Anhanguera (Ramo E); Anhanguera (ramo A); Castelo Branco (ramo E); Castello Branco (Ramo A); Padroeira (ramo F); Padroeira (Ramo A); Raposo Tavares (ramo E); Raposo Tavares (ramo A); Osasco (ramo E).

Concessionária Tamoios – 2 praças

Rodovia dos Tamoios (SP 99) – Praça Jambeiro e de Paraibuna

Renovias – 9 praças

Rodovia Gov. Dr. Adhemar Pereira de Barros (SP-340) – Praça Jaguariuna

Rodovia Dep.Mário Beni (SP-340)- Praça Estiva Gerbi

Rodovia Prof. Boanerges Nogueira de Lima (SP-340) – Praça Casa Branca

Rodovia Prof. José André de Lima (SP-340) – Praça Mococa

Rodovia Gov. Dr. Adhemar Pereira de Barros (SP-342) – Praça Espirito Santo do Pinhal

Rodovia Gov. Dr. Adhemar Pereira de Barros (SP-342) – Praça Águas da Prata

Rodovia Dom Tomás Vaquero (SP-344) – Praças Aguaí e S. João da Boa Vista

Rodovia Dep.Eduardo Vicente Nasser (SP-350) – Praça Itobi

Rodovia Dom Tomás Vaquero (SP-344) – Km 219 – Praça de Aguaí

Rodovias que aceitam pagamento por aproximação só com cartão de débito:

Intervias – 9 praças

Rodovia Monsenhor Clodoaldo de Paiva (SP-147) – Praça Mogi Mirim

Rodovia Engº João Tosello (SP 147)- Praça Limeira

Rodovia Dep.Laércio Corte (SP-147) – Praça Iracemapolis

Rodovia Wilson Finardi (SP-191)- Praça Araras

Rodovia Wilson Finardi (SP-191) – Praça Rio Claro

Rodovia Vicente Botta (SP-215) -Praça Santa Cruz Palmeiras e Descalvado

Rodovia Anhanguera (SP-330)- Praça Leme, Pirassununga

Via Paulista – 11 praças

Rodovia Anhanguera (SP-330) – Praças de Santa Rita do Passa Quatro e São Simão

Rodovia Antônio Machado Sant’Anna/Comandante João Ribeiro de Barros/Otávio Pacheco de Almeida Prado/João Mellão/Eduardo Saigh (SP-255) – Praças de Guatapará, Boa Esperança do Sul, Jahu, Botucatu, Itaí e Coronel Macedo

Rodovia Cândido Portinari (SP-334) – Praças de Batatais e Restinga

Rodovia Engenheiro Thales de Lorena Peixoto Júnior (SP-318) – Praça de São Carlos

