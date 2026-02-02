(16) 99963-6036
Novo modelo de CNH impulsiona procura por habilitação em São Paulo

Capital registra aumento de 35% na abertura de processos em janeiro, aponta Detran-SP

02 Fev 2026 - 11h05Por Da redação
A procura pela primeira Carteira Nacional de Habilitação (CNH) cresceu de forma significativa em diversas cidades do Estado de São Paulo no mês de janeiro, já sob o novo modelo da CNH Paulista, que segue as diretrizes da CNH do Brasil e traz mudanças para tornar o processo mais acessível, moderno e econômico.

Dados do Detran-SP mostram que, entre os dias 1º e 28 de janeiro, a capital paulista registrou um aumento de 35% na abertura de processos para obtenção da CNH, em comparação com o mesmo período de 2025. Foram 24.640 novos processos neste ano, contra 18.270 no ano passado.

O crescimento também foi expressivo em cidades do interior e da Região Metropolitana. Em Campinas, a alta foi de 43%, passando de 1.934 para 2.772 processos. Em São José dos Campos, o aumento chegou a 50%, com 1.763 novos pedidos, ante 1.172 em janeiro de 2025. Outros municípios também apresentaram forte elevação na demanda, como Barueri (49%), Araraquara (46%) e Presidente Prudente (55%).

No total, considerando todo o Estado de São Paulo, a busca pela primeira habilitação cresceu 25%, saltando de 75.370 para 93.952 processos no comparativo anual.

O novo modelo de habilitação tem como objetivo simplificar e reduzir os custos da formação de condutores. Entre as principais mudanças implementadas em janeiro estão a extinção da prova de baliza, a inclusão do carro com câmbio automático nos exames práticos e a fixação do valor máximo de R$ 90 para os exames médico e psicotécnico.

Segundo o Detran-SP, as alterações previstas na nova regulamentação estão sendo aplicadas de forma gradual, com foco na digitalização das etapas, redução de custos e ampliação do acesso da população à CNH.

As informações oficiais sobre o novo modelo, etapas do processo, regras e orientações ao cidadão podem ser consultadas na página da CNH Paulista, mantida pelo Detran-SP.

