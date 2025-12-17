Novo modelo da CNH já está em vigor e promete menos gastos para futuros motoristas

Nova CNH - Crédito: Lidiana Cuiabano/Detran-MT

O processo de habilitação no Estado de São Paulo passou por uma ampla reestruturação e já conta com mudanças em vigor. O Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) lançou uma página exclusiva da CNH Paulista, versão mais moderna e acessível da Carteira Nacional de Habilitação, com informações detalhadas para orientar futuros condutores.

O novo portal apresenta um passo a passo completo, permitindo ao cidadão acompanhar todas as etapas do processo, o avanço tecnológico do Detran-SP em cada fase e a descrição detalhada dos custos, com foco na redução do valor final da habilitação.

Modelo híbrido e mais flexível

São Paulo adotou um modelo híbrido de formação de condutores, integrando os sistemas do Detran-SP ao aplicativo CNH do Brasil, desenvolvido pela Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran). Nesse formato, o candidato pode buscar profissionais para as aulas práticas, agendar exames no Estado e conduzir todo o processo de acordo com seu próprio ritmo — sem o limite obrigatório de 12 meses para conclusão da habilitação.

Adequação antecipada às novas normas federais

O Detran-SP se antecipou à publicação das novas regras federais — a Resolução Contran nº 1.020/2025 e a Medida Provisória nº 1.327/2025 — e já havia estruturado o planejamento técnico necessário. Com a regulamentação definida, a autarquia acelerou as adaptações, priorizando medidas que impactam diretamente o bolso do cidadão, como a revisão dos fluxos e as mudanças nas aulas práticas.

Pioneirismo nacional

No último sábado (13), o Detran-SP se tornou o primeiro órgão de trânsito do país a registrar um candidato aprovado no novo exame teórico. A prova passou a ter duração de uma hora e exige 20 acertos, em vez dos 21 exigidos anteriormente. O marco reforça o protagonismo paulista na implantação de uma CNH mais simples, rápida e acessível.

Principais mudanças

A reforma federal alterou todo o ecossistema da habilitação, desde a formação até os exames e a integração de bases nacionais. Entre as principais novidades está a possibilidade de realizar aulas práticas com instrutores credenciados diretamente pelos Detrans, além das autoescolas tradicionais — processo de credenciamento que já foi iniciado pelo Detran-SP.

Outro destaque é a redução da carga horária mínima dos cursos teóricos e práticos. Pelo portal da CNH Paulista, o cidadão é orientado a baixar o aplicativo CNH do Brasil, onde encontra o novo modelo de curso teórico para preparação ao exame. Já o novo formato do curso prático pode ser consultado no site da Senatran.

Serviços seguem normalmente

O site da CNH Paulista também permite acompanhar o avanço da implementação do novo modelo e serve como fonte oficial de orientação durante o período de transição. O Detran-SP ressalta que não haverá interrupção dos serviços: todos os atendimentos relacionados à habilitação seguem funcionando normalmente, com as melhorias sendo incorporadas de forma contínua e automática ao sistema.

