(16) 99963-6036
sexta, 16 de janeiro de 2026
Estado

Nova CNH no estado de São Paulo fica mais barata e rápida a partir de janeiro

16 Jan 2026 - 07h57Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Motorista - Crédito: divulgação Motorista - Crédito: divulgação

Quem pretende tirar a nova Carteira Nacional de Habilitação (CNH) em São Paulo a partir de janeiro vai encontrar um processo mais rápido e barato. As mudanças foram implementadas pelo Detran-SP após a publicação da norma do Contran (Conselho Nacional de Trânsito), em 10 de dezembro, e têm como objetivo eliminar etapas, reduzir custos e facilitar o acesso do cidadão à habilitação.

Uma das principais novidades é o novo formato do exame teórico da CNH, que passou a ser aplicado após a implantação do curso on-line. A prova agora tem duração de uma hora e exige 20 acertos para aprovação, em vez dos 21 exigidos anteriormente. A adequação foi feita em tempo recorde: o Detran-SP foi o primeiro órgão de trânsito do país a registrar um candidato aprovado no novo modelo, em 13 de dezembro, apenas três dias após a publicação da portaria federal.

Segundo o Detran-SP, desde a implantação do novo sistema, mais de 14 mil solicitações de curso teórico já foram atualizadas no estado por meio do aplicativo CNH do Brasil, demonstrando a rápida adesão às novas regras.

Outra medida importante envolve a redução do valor dos exames médico e psicotécnico, exigidos para a emissão da CNH. O Governo de São Paulo limitou o custo em R$ 90 por exame, realizados exclusivamente em clínicas credenciadas. A mudança representa uma queda de 30% no exame médico e de 40% no psicotécnico em relação aos valores praticados anteriormente.

Além disso, o Detran-SP passou a permitir o cadastramento de instrutores autônomos, que poderão oferecer aulas práticas aos candidatos, conforme previsto nas novas regras da CNH. O credenciamento deve ser feito por meio do Sistema Eletrônico de Informações (SEI) do Estado de São Paulo.

Com essas mudanças, o estado de São Paulo se antecipa à aplicação da nova legislação e oferece um processo de habilitação mais acessível, moderno e eficiente, beneficiando milhares de futuros motoristas.

Leia Também

Massa de ar frio se aproxima do estado de SP e vai derrubar as temperaturas; saiba quando
Previsão do tempo 08h03 - 16 Jan 2026

Massa de ar frio se aproxima do estado de SP e vai derrubar as temperaturas; saiba quando

Telefonia fixa por cabos de cobre chega ao fim e Procon-SP faz alerta aos usuários
Estado14h49 - 14 Jan 2026

Telefonia fixa por cabos de cobre chega ao fim e Procon-SP faz alerta aos usuários

Saiba em quantas vezes você pode parcelar o IPVA
Estado13h42 - 14 Jan 2026

Saiba em quantas vezes você pode parcelar o IPVA

Começa nesta segunda-feira (12) o calendário de pagamento do IPVA 2026 em São Paulo
Estado08h06 - 12 Jan 2026

Começa nesta segunda-feira (12) o calendário de pagamento do IPVA 2026 em São Paulo

Calorão vai continuar nos próximos dias
Previsão do tempo 06h22 - 12 Jan 2026

Calorão vai continuar nos próximos dias

Últimas Notícias