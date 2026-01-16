Nova CNH no estado de São Paulo fica mais barata e rápida a partir de janeiro

Motorista - Crédito: divulgação

Quem pretende tirar a nova Carteira Nacional de Habilitação (CNH) em São Paulo a partir de janeiro vai encontrar um processo mais rápido e barato. As mudanças foram implementadas pelo Detran-SP após a publicação da norma do Contran (Conselho Nacional de Trânsito), em 10 de dezembro, e têm como objetivo eliminar etapas, reduzir custos e facilitar o acesso do cidadão à habilitação.

Uma das principais novidades é o novo formato do exame teórico da CNH, que passou a ser aplicado após a implantação do curso on-line. A prova agora tem duração de uma hora e exige 20 acertos para aprovação, em vez dos 21 exigidos anteriormente. A adequação foi feita em tempo recorde: o Detran-SP foi o primeiro órgão de trânsito do país a registrar um candidato aprovado no novo modelo, em 13 de dezembro, apenas três dias após a publicação da portaria federal.

Segundo o Detran-SP, desde a implantação do novo sistema, mais de 14 mil solicitações de curso teórico já foram atualizadas no estado por meio do aplicativo CNH do Brasil, demonstrando a rápida adesão às novas regras.

Outra medida importante envolve a redução do valor dos exames médico e psicotécnico, exigidos para a emissão da CNH. O Governo de São Paulo limitou o custo em R$ 90 por exame, realizados exclusivamente em clínicas credenciadas. A mudança representa uma queda de 30% no exame médico e de 40% no psicotécnico em relação aos valores praticados anteriormente.

Além disso, o Detran-SP passou a permitir o cadastramento de instrutores autônomos, que poderão oferecer aulas práticas aos candidatos, conforme previsto nas novas regras da CNH. O credenciamento deve ser feito por meio do Sistema Eletrônico de Informações (SEI) do Estado de São Paulo.

Com essas mudanças, o estado de São Paulo se antecipa à aplicação da nova legislação e oferece um processo de habilitação mais acessível, moderno e eficiente, beneficiando milhares de futuros motoristas.

