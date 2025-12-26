(16) 99963-6036
sexta, 26 de dezembro de 2025
Estado

Não gostei do presente de Natal, posso trocar? Procon explica

26 Dez 2025 - 07h16Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Loja de calçados - Crédito: Agência Brasil Loja de calçados - Crédito: Agência Brasil

O primeiro dia útil após o Natal, conhecido como “dia das trocas”, costuma gerar dúvidas entre consumidores sobre seus direitos. O Procon  esclarece que o Código de Defesa do Consumidor (CDC) estabelece regras diferentes conforme o tipo de compra realizada, seja em loja física ou fora do estabelecimento comercial.

Nas compras presenciais, o CDC não obriga a troca por motivo de gosto pessoal, tamanho, cor ou modelo, ficando a decisão a critério da loja, que pode impor regras próprias, como prazo e apresentação da nota fiscal. Já nas compras feitas pela internet ou telefone, o consumidor tem direito ao arrependimento em até sete dias após a compra ou o recebimento do produto, com devolução integral do valor pago e custos de frete arcados pelo fornecedor.

Em caso de defeito, as regras valem tanto para compras físicas quanto online: o prazo para reclamação é de até 90 dias para produtos duráveis e 30 dias para não duráveis. Se o problema não for resolvido em até 30 dias, o consumidor pode optar pela troca, devolução do dinheiro ou abatimento no preço, sendo que, para produtos essenciais, essa escolha pode ser imediata. O Procon orienta ainda que o fornecedor deve assumir os custos de envio e que produtos importados vendidos no Brasil seguem as mesmas regras dos nacionais.

Leia Também

Cinco pessoas da mesma família morrem em acidente no interior de SP
Estado06h48 - 26 Dez 2025

Cinco pessoas da mesma família morrem em acidente no interior de SP

MEC publica edital do Sisu 2026 com mudanças no uso das notas do Enem
Educação14h25 - 25 Dez 2025

MEC publica edital do Sisu 2026 com mudanças no uso das notas do Enem

Mulher de 25 anos morre após ataque do próprio pitbull no interior de SP
Campinas 08h43 - 25 Dez 2025

Mulher de 25 anos morre após ataque do próprio pitbull no interior de SP

Governador de SP sanciona lei que isenta motos de até 180 cilindradas do IPVA a partir de 2026
Tributos 07h54 - 25 Dez 2025

Governador de SP sanciona lei que isenta motos de até 180 cilindradas do IPVA a partir de 2026

Feriado de Natal será de calor escaldante, mas chuva retorna ao estado de SP; veja quando
Previsão do tempo 06h01 - 24 Dez 2025

Feriado de Natal será de calor escaldante, mas chuva retorna ao estado de SP; veja quando

Últimas Notícias