quinta, 25 de dezembro de 2025
Campinas

Mulher de 25 anos morre após ataque do próprio pitbull no interior de SP

25 Dez 2025 - 08h43Por Da redação
Uma mulher de 25 anos morreu na manhã desta terça-feira (23) após ser atacada pelo próprio cachorro da raça pitbull no quintal da residência onde morava, em Campinas (SP). O caso mobilizou equipes da Polícia Militar, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Polícia Civil, que investiga as circunstâncias do ocorrido.

De acordo com o boletim de ocorrência, um vizinho acordou ao ouvir gritos vindos do imóvel e tentou intervir utilizando uma barra de ferro, mas não conseguiu conter o animal. Pouco depois, o marido da vítima chegou à residência e conseguiu afastar o cachorro. Apesar das tentativas de socorro, a mulher não resistiu aos ferimentos e teve a morte constatada ainda no local.

Segundo a Polícia Militar, a vítima sofreu ferimentos graves nos braços e na região do abdômen. A perícia técnica foi acionada e realizou os levantamentos necessários no imóvel, que irão subsidiar as investigações conduzidas pela Polícia Civil.

No momento do ataque, a filha do casal, de apenas oito meses, também estava na casa, mas não se feriu. A criança foi retirada do local em segurança.

Ainda conforme a Polícia Militar, o pitbull será encaminhado ao Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal de Campinas, onde passará por avaliação e receberá os procedimentos previstos em lei. O caso foi registrado como morte decorrente de ataque de animal e segue sob apuração.

