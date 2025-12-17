(16) 99963-6036
Morador do bairro Jockey Clube morre em acidente no litoral norte

17 Dez 2025 - 17h18Por Da redação
Morador do bairro Jockey Clube morre em acidente no litoral norte - Crédito: Colaboração Crédito: Colaboração

Um grave acidente registrado na noite desta terça-feira (16) no Contorno Sul da Rodovia dos Tamoios, em São Sebastião, no Litoral Norte paulista, terminou com a morte de dois homens e uma mulher. As informações são do jornal O Vale.

De acordo com o registro da ocorrência, a colisão frontal envolveu dois veículos de passeio no trecho que liga Caraguatatuba a São Sebastião. Seis pessoas chegaram a ser socorridas com vida e encaminhadas para atendimento médico, porém três não resistiram à gravidade dos ferimentos e morreram durante o trajeto ou após darem entrada no hospital.

As vítimas fatais foram identificadas como Pedro Marinho da Silva, de 57 anos, Cassio Julio Pires Neres, de 36 anos, e Camila Fernandes França, de 25 anos. Cassio era morador do bairro Jockey Clube, em São Carlos.

Segundo informações preliminares repassadas à polícia, um dos veículos teria invadido a pista contrária, provocando a colisão frontal com um Corolla que seguia no sentido oposto, conduzido por um homem de 66 anos. Um dos motoristas relatou que trafegava no sentido de subida, em direção a Maresias, quando o outro automóvel entrou repentinamente em sua faixa, impossibilitando qualquer manobra para evitar o impacto.

No momento do acidente, chovia forte na região e havia risco iminente de deslizamentos de terra. Por questões de segurança e para liberação rápida da via, a perícia não foi acionada no local. Equipes de resgate precisaram cortar partes dos veículos para retirar vítimas que ficaram presas às ferragens, o que pode dificultar a reconstituição detalhada da dinâmica do acidente.

Ainda conforme o boletim policial, um cachorro que estava no banco traseiro de um dos carros também foi encontrado sem vida.

