MEC publica edital do Sisu 2026 com mudanças no uso das notas do Enem

O Ministério da Educação (MEC) publicou nesta terça-feira (23) o Edital nº 29/2025, que oficializa o cronograma e as regras do processo seletivo de 2026 do Sistema de Seleção Unificada (Sisu). A norma regulamenta o ingresso em cursos de graduação gratuitos oferecidos por instituições públicas de educação superior em todo o país.

Ao todo, o Sisu 2026 ofertará 274,8 mil vagas, distribuídas em 7.388 cursos de graduação, de 136 instituições, configurando a maior edição da história do programa em número de participantes. As inscrições serão gratuitas e poderão ser realizadas entre 19 e 23 de janeiro de 2026, exclusivamente pela internet, por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. Cada candidato poderá escolher até duas opções de curso.

Assim como ocorreu em 2025, o Sisu contará com apenas uma etapa de inscrição, válida para vagas com início das aulas tanto no primeiro quanto no segundo semestre de 2026. O resultado da chamada regular será divulgado em 29 de janeiro de 2026. Os estudantes selecionados deverão realizar a matrícula diretamente na instituição dentro do prazo estabelecido no edital.

Principais mudanças

Embora mantenha a estrutura tradicional do programa, o edital traz ajustes voltados ao aumento da transparência, da segurança jurídica e do melhor aproveitamento das vagas públicas, além da adequação às regras mais recentes do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Entre as principais mudanças está a utilização das notas das três últimas edições do Enem (2023, 2024 e 2025). O sistema considerará automaticamente a melhor média ponderada do candidato, de acordo com o curso escolhido, desde que o participante não tenha sido treineiro e tenha obtido nota superior a zero na redação.

Em caso de participação em mais de uma edição do Enem, será válida apenas aquela em que o estudante alcançar a melhor média para cada opção de curso. Havendo empate, será considerada a edição em que o candidato obteve maior nota em uma das disciplinas, conforme critérios de prioridade definidos no edital.

O MEC também reforça que somente candidatos que concluíram o ensino médio poderão concorrer a uma vaga no Sisu, garantindo equidade no acesso ao ensino superior.

Ações afirmativas e cotas

Os candidatos poderão concorrer tanto à ampla concorrência quanto às modalidades de reserva de vagas previstas na Lei de Cotas e às ações afirmativas próprias das instituições. No momento da inscrição, será obrigatório o preenchimento do cadastro socioeconômico e a indicação das modalidades desejadas, respeitando o limite de uma ação afirmativa por bônus e uma por reserva de vagas.

A reserva contempla estudantes de escolas públicas, de baixa renda, pessoas com deficiência, além de pretos, pardos, indígenas e quilombolas, conforme a legislação vigente.

Lista de espera e vagas remanescentes

Os candidatos não selecionados na chamada regular poderão manifestar interesse em participar da lista de espera entre 29 de janeiro e 2 de fevereiro de 2026, também pelo Portal Único. A lista poderá ser utilizada pelas instituições ao longo de todo o ano para o preenchimento de vagas não ocupadas.

Após o encerramento das convocações da lista de espera, as vagas remanescentes poderão ser ofertadas pelas instituições mediante aditivo ao termo de adesão, exclusivamente para candidatos que tenham participado da edição regular do Sisu 2026.

Classificação e matrícula

A classificação dos candidatos será feita com base no desempenho obtido no Enem 2023, 2024 ou 2025, conforme os critérios do edital. A matrícula nas instituições de ensino começa a partir de 2 de fevereiro de 2026.

Segundo o MEC, as mudanças representam um aperfeiçoamento do processo seletivo, alinhado à legislação e à modernização dos sistemas públicos, com foco na ampliação do acesso à educação superior pública.

Fonte: Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República