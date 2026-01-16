(16) 99963-6036
Massa de ar frio se aproxima do estado de SP e vai derrubar as temperaturas; saiba quando

16 Jan 2026 - 08h03Por Da redação
Pedestres se abrigam do frio em São Carlos - Crédito: Lourival IzaquePedestres se abrigam do frio em São Carlos - Crédito: Lourival Izaque

Sábado (17/01) e Domingo (18/01)

Final de semana no estado de São Paulo terá céu parcialmente nublado e com poucas áreas de chuvas isoladas no período da manhã. A partir da tarde, a condição de instabilidade aumenta, com a formação de áreas de chuvas acompanhadas por trovoadas. No domingo, essas instabilidades serão reforçadas durante o período da tarde, devido à aproximação de um sistema de baixa pressão associado a uma frente fria, que se deslocará pelo litoral paulista na segunda-feira.

Segunda-feira (19/01)

O avanço de uma frente fria pelo litoral paulista no decorrer do dia, intensifica as instabilidade no estado de São Paulo a partir da tarde, causando chuvas com trovoadas, descargas elétricas e rajadas de ventos ocasionais, com temporais ocasionais. Temperaturas máximas com leve declínio. (IPMET)

