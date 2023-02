Mais de 3,9 milhões de veículos circularam pelas principais rodovias concedidas do Estado durante o Carnaval

A ARTESP – Agência de Transporte do Estado de São Paulo registrou tráfego de mais de 3,9 milhões de veículos nas principais rodovias concedidas de acesso e saída da capital paulista durante os cinco dias do feriado de Carnaval. O balanço inclui os sistemas Anchieta (SP 150) - Imigrantes (SP 160), Anhanguera (SP 330) - Bandeirantes (SP 348) e Castello Branco (SP 280) - Raposo Tavares (SP 270), além do corredor Ayrton Senna - Carvalho Pinto (SP 070).

O monitoramento de toda a operação nas rodovias sob concessão foi realizado a partir do Centro de Controle de Informações (CCI) da Agência, de onde é possível acompanhar o tráfego em tempo real. A malha concedida tem 2.976 câmeras implantadas em 11,1 mil quilômetros de rodovias, além de 8.019 telefones de emergência (call boxes), 625 sensores de tráfego, 40 estações meteorológicas, 424 painéis eletrônicos de mensagens. Também estarão disponíveis, para atendimento aos usuários, 214 ambulâncias e reforço no atendimento médico; 258 guinchos leves e pesados, 60 veículos de apoio operacional, 216 veículos de inspeção de tráfego, além de 18 caminhões-pipas e veículos de socorro de animais.

“As rodovias concedidas do Estado receberam reforço principalmente nos atendimentos de socorro médico e mecânico. Além disso, as operações com equipamentos que auxiliam na gestão do tráfego como PMVs, câmeras de monitoramento e contadores veiculares (SATs), também foram intensificadas para trazer mais segurança aos motoristas”, comenta Milton Persoli, diretor-geral da ARTESP.

MOVIMENTAÇÃO NAS PRINCIPAIS RODOVIAS CONCEDIDAS

Capital e Interior

Na interligação da Capital com o Interior, circularam pelo Corredor Ayrton Senna – Carvalho Pinto, administrado pela Ecopistas, 1,2 milhão de veículos nas quatro praças de pedágio, de 16 a 21 de fevereiro. Já no Sistema Castello-Raposo, operado pela concessionária CCR ViaOeste, foram registrados 758.962 veículos. O Sistema Anhanguera-Bandeirantes, administrado pela CCR AutoBan, foi utilizado por 906 mil veículos no período.

Ida para o Litoral

Cerca de 430.622 veículos utilizaram as rodovias Anchieta (SP 150) e Imigrantes (SP 160), considerando as viagens sentido Litoral de quinta-feira (16) a terça-feira (21). No retorno à capital foram registrados 393.607 veículos pelo sistema, no mesmo período, de acordo com contagem divulgada pela concessionária.

Já na Rodovia dos Tamoios, importante ligação entre o Vale do Paraíba e o Litoral Norte, circularam 92.370 veículos sentido litoral e 107.748 sentido São José dos Campos entre sexta-feira (17) e quarta-feira (22).

Rodoanel

Pelo trecho Oeste do Rodoanel, sob gestão da CCR Rodoanel, passaram mais de 1.253.027 veículos. Nos trechos Sul e Leste do Rodoanel, operados pela concessionária SPMar, circularam 808.545 veículos neste feriado.

ATENDIMENTOS AOS USUÁRIOS NO CARNAVAL

Nos 11,1 mil quilômetros de rodovias concedidas foram registrados 14.252 atendimentos aos usuários, no período de 17 a 22 de fevereiro, sendo 1.167 atendimentos pré-hospitalares (APH), 6.362 atendimentos com utilização de guinchos e 6.723 socorros mecânicos.

