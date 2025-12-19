Licenciamento 2025: atraso pode render multa de R$ 293

Assim como ocorreu ao longo de 2025, o calendário oficial do licenciamento anual de veículos está chegando ao fim no estado de São Paulo. Em dezembro, é a vez dos proprietários de veículos com placa final 0 (zero) regularizarem a situação junto ao Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP).

Mesmo quem perdeu o prazo correspondente à sua placa ainda pode efetuar o licenciamento, porém com incidência de juros e multa. Ainda assim, o valor adicional é menor do que as penalidades previstas para quem circula com o veículo irregular, que incluem multa elevada, pontos na carteira e apreensão do automóvel.

De acordo com o artigo 230 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), conduzir veículo não licenciado é infração gravíssima, com multa de R$ 293,47, sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e remoção do carro ou da motocicleta ao pátio.

Além disso, a Secretaria da Fazenda do Estado aplica encargos financeiros sobre a taxa de licenciamento em atraso. Incidem juros de 1% ao mês, a título de correção monetária, e multa diária de 0,33%, limitada a 20% do valor original da taxa. Em 2025, considerando a taxa de R$ 167,74, a multa máxima pode chegar a R$ 33,55.

Como fazer o licenciamento

A forma mais rápida de regularizar a situação é pelo portal oficial do Detran-SP. O sistema permite consultar pendências, pagar multas via Pix e concluir todo o processo em poucos minutos. Para licenciar um veículo registrado em São Paulo, é necessário quitar previamente o IPVA e eventuais multas de trânsito.

No momento do licenciamento, o proprietário deve informar o número do Renavam e pagar a taxa correspondente. Após a confirmação do pagamento, o documento digital atualizado (CRLV-e) pode ser baixado ou impresso pelo site do Detran-SP, Poupatempo, Senatran ou pelos aplicativos Detran-SP e Poupatempo Digital. O documento tem validade tanto no formato digital quanto impresso em papel comum.

Também é possível pagar a taxa em bancos conveniados, como Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Itaú, Safra e Santander, por meio de internet banking, aplicativos ou caixas eletrônicos.

Segundo o Detran-SP, cerca de 20 milhões de veículos registrados no estado já tiveram o licenciamento regularizado até o início de dezembro.

Risco de recolhimento do veículo

O licenciamento anual é obrigatório e permite ao Detran-SP manter o controle da frota em circulação. A falta do documento pode resultar no recolhimento imediato do veículo durante uma fiscalização, com encaminhamento ao pátio.

Nesses casos, a liberação pode ser feita de forma rápida por meio da Liberação Instantânea de Veículos (LIVE), serviço online disponível no site do Detran-SP. A solicitação pode ser feita assim que o veículo dá entrada no pátio, e o condutor recebe o ofício de liberação digital no celular, desde que quite todos os débitos pendentes, incluindo licenciamento e taxas de estadia.

Calendário do licenciamento 2025 em São Paulo

Veículos em geral:

Julho: placas finais 1 e 2

Agosto: placas finais 3 e 4

Setembro: placas finais 5 e 6

Outubro: placas finais 7 e 8

Novembro: placa final 9

Dezembro: placa final 0

Caminhões e caminhões-tratores:

Finais 1 e 2: setembro

Finais 3, 4 e 5: outubro

Finais 6, 7 e 8: novembro

Finais 9 e 0: dezembro

