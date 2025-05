Justiça determina retomada das negociações entre governo e professores

O sindicalista Ronaldo Motta: "O governo havia obtido uma liminar que obrigava os professores a manter 70% da categoria trabalhando nos dias de greve. Isso caiu. Estamos apostando que a categoria possa se mobilizar ainda mais" - Crédito: arquivo pessoal

Uma audiência pública on line no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo suspendeu uma ação do governo estadual paulista e determinou a abertura de negociações da Secretaria de Estado da Educação com Apeoesp (Sindicato dos Professores). A Justiça deu um prazo de 20 dias para as negociações entre as partes serem realizadas.

“O governo havia obtido uma liminar que obrigava os professores a manter 70% da categoria trabalhando nos dias de greve. Isso caiu. Estamos apostando que a categoria possa se mobilizar ainda mais para que possamos pressionar o governo a apresentar alguma coisa que possa recuperar o poder de comprar e chegar próximo ao valor da Lei do Piso que determina o valor mínimo do salário dos professores em nível nacional. Na sexta-feira, dia 9, vamos fazer uma greve, uma assembleia em São Paulo para avaliar a situação”, afirma o diretor da Apeoesp na região de São Carlos, professor Ronaldo Motta.

O governo estadual encaminhou à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo o Projeto de Lei Complementar 12/2025, que estabelece reajuste de 5% para o magistério, assim como para outras carreiras. A Apeoesp julga o aumento insuficiente, pois o reajuste do piso nacional foi de 6,27%. Segundo o sindicato, a inflação acumulada desde o último reajuste é de 8,5% e o reajuste necessário para o cumprimento da meta 17 do Plano Nacional de Educação é de 41,3% e, para o cumprimento integral do piso salarial nacional, de 87%.

Na última segunda-feira, 5 de maio, as subsedes realizaram atos nas diretorias de Ensino, onde protocolaram ofício contendo as reivindicações centrais e reafirmando a pauta protocolada em fevereiro. “É fundamental que sejam intensificadas as visitas às escolas para que todos paralisem suas atividades na greve de sexta-feira, 9 de maio, e participem da assembleia estadual ás 16h na Praça da República no centro de São Paulo”, ressalta Ronaldo Motta.



