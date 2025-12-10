(16) 99963-6036
quarta, 10 de dezembro de 2025
Previsão do tempo

Instabilidade persiste provocando mais chuva no estado de SP

10 Dez 2025 - 06h21Por Da redação
Chuva - Crédito: PixabayChuva - Crédito: Pixabay


Quarta-feira (10/12)

As instabilidades perdem força e o sol aparece entre nuvens no estado de São Paulo, a partir do oeste do estado. Contudo, há previsão de chuvas isoladas ao longo do dia e rajadas de ventos ocasionais, devido à presença do sistema de baixa pressão, entre o litoral paulista e sul do Brasil. Temperaturas em elevação.


Quinta-feira (11/12)

Tempo estável na maior parte do estado de São Paulo, com predomínio de sol entre poucas nuvens, sem previsão de chuva, exceto para as regiões norte e nordeste, onde ainda há previsão de chuvas isoladas. Temperaturas em elevação.


Sexta-feira (12/12) a Domingo (14/12)

As áreas de instabilidade retornam ao estado de São Paulo, mantendo uma condição de Tempo instável no período, com variação da nebulosidade, áreas de chuvas isoladas, trovoadas e descargas elétricas ocasionais. Temperaturas em declínio acelerado. fonte IPMET 

