Honda já gera 1.650 empregos e cresce 13% em 2025

Em 2024, a Honda anunciou o investimento de R$ 4,2 bilhões até 2030 para impulsionar o crescimento da marca no país - Crédito: Divulgação

A Honda do Brasil já gera 1.650 postos de trabalho diretos em Itirapina, onde está localizada sua fábrica de automóveis. A empresa vive um novo ciclo de investimentos, que prevê a aplicação de R$ 4,2 bilhões entre 2024 e 2030, concentrados na introdução da tecnologia de veículos híbridos e no desenvolvimento da cadeia de suprimentos-chave para esses modelos.

Atualmente, são produzidos em Itirapina (SP) os modelos New City Sedan, New City Hatchback, New HR-V e WR-V.

Globalmente, a Honda domina diferentes tecnologias de eletrificação, mas, em sua abordagem por região, considera vários fatores, como diferenças nas fontes de energia, infraestrutura de carregamento e características do mercado.

Considerando todos os desafios para a eletrificação e as vantagens do etanol no Brasil, há um longo período de transição no qual veículos com motores de combustão interna de alta eficiência ou híbridos serão um diferencial competitivo para a marca.

A Honda deu mais um passo importante rumo à introdução de automóveis eletrificados no Brasil e lançou, em fevereiro de 2024, a nova geração do SUV importado CR-V, que chegou à sua 6ª geração com a adoção da exclusiva tecnologia híbrida e completa a categoria ao lado do Civic e do Accord Advanced Hybrid.

Para 2026, a Honda mantém uma perspectiva positiva para o mercado brasileiro, com foco na expansão do portfólio e no fortalecimento do recém-lançado WR-V, que já apresenta resultados consistentes desde sua apresentação, em outubro de 2025. A empresa seguirá reforçando sua presença no país por meio do ciclo de investimentos até 2030, do aumento da produção e da força de trabalho nas fábricas.

Em 2024, a Honda anunciou um investimento de R$ 4,2 bilhões até 2030 para impulsionar o crescimento da marca no país. Com o aporte, a empresa visa à expansão contínua dos negócios por meio do lançamento da exclusiva tecnologia híbrida-flex da Honda no mercado brasileiro, da produção local da nova geração do WR-V, além do aumento do volume de produção e da geração de empregos no país.

O aporte será concentrado na introdução da tecnologia de veículos híbridos e no desenvolvimento da cadeia de suprimentos-chave para esses modelos. A empresa espera criar 1.700 novos empregos diretos e mais de 3.500 indiretos.

Fabrica da Honda em Itirapina. (Divulgação)

ANÚNCIO DE MEGA INVESTIMENTO – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu, em 19 de abril de 2024, no Palácio do Planalto, o presidente da Honda para a América do Sul, Arata Ichinose.

Ichinose destacou que a empresa, que tem o compromisso de completar sua transição para energias renováveis até 2050, vê na tecnologia do etanol um fator de convergência com sua política de descarbonização.

NOVO CICLO – Ichinose anunciou ao presidente Lula o novo ciclo de investimentos da Honda no Brasil: R$ 4,2 bilhões entre 2024 e 2030, concentrados na introdução da tecnologia de veículos híbridos e no desenvolvimento da cadeia de suprimentos-chave para esses modelos. A empresa espera, com esses investimentos, criar 1.700 novos empregos diretos e mais de 3.500 indiretos. A fábrica de Itirapina iniciou, em abril de 2024, o segundo turno de produção.

NÚMEROS POSITIVOS EM 2025 – A Honda Automóveis encerrou 2025 com resultados positivos, registrando crescimento de 13% nas vendas em relação ao ano anterior. Ao todo, foram comercializadas mais de 103 mil unidades entre janeiro e dezembro, o melhor desempenho anual desde 2020.

Um dos grandes destaques foi o HR-V, protagonista de dois recordes no último ano: em junho, o Brasil foi o país com o maior número de vendas do modelo globalmente, registrando mais de 6 mil unidades; e, em outubro, bateu recorde de vendas com 6.711 unidades emplacadas, o melhor resultado mensal desde o início da produção e comercialização do modelo, em março de 2015.

PRODUÇÃO – O avanço das vendas também impulsionou o ritmo produtivo, que alcançou mais de 100 mil unidades produzidas, representando crescimento de 11% em relação a 2024. Para fortalecer a estrutura fabril e atender à crescente demanda pelos produtos da marca, a Honda iniciou um ciclo de 350 contratações no ano passado para complementar o segundo turno das fábricas.

Com esses resultados, a empresa alcançou o melhor desempenho dos últimos cinco anos, reforçando seu compromisso com produtos inovadores e alinhados às expectativas dos consumidores brasileiros.

A produção nacional também é abastecida por energia elétrica 100% limpa, proveniente do parque eólico Honda Energy, localizado no Rio Grande do Sul. Operando há 11 anos, o parque já permitiu que mais de 1,1 milhão de automóveis da marca fossem produzidos no país com energia renovável.



EXPECTATIVAS PARA 2026 – Para 2026, a Honda mantém uma perspectiva positiva para o mercado brasileiro, com foco na expansão do portfólio e no fortalecimento do recém-lançado WR-V, que já apresenta resultados consistentes desde sua apresentação, em outubro de 2025.

A empresa seguirá reforçando sua presença no país por meio do ciclo de investimentos até 2030, do aumento da produção e da força de trabalho nas fábricas.

Leia Também