terça, 06 de janeiro de 2026
Greve dos Correios pode atrasar entrega de contas e CPFL orienta uso de canais digitais

06 Jan 2026 - 14h45Por Da redação
Funcionário dos Correios - Crédito: Agência Brasil

A CPFL Paulista orienta os clientes que ainda não receberam a fatura impressa de energia elétrica, em razão da greve dos Correios, a utilizarem os canais digitais da companhia para emitir gratuitamente a segunda via da conta. A medida permite manter a organização financeira, evitar o acúmulo de pagamentos e garantir a regularidade do consumo, sem a necessidade de aguardar a entrega do boleto em papel.

Segundo a distribuidora, a paralisação dos Correios pode causar reflexos pontuais na entrega das contas impressas, mas não interfere nos processos de leitura, faturamento ou cobrança, que seguem ocorrendo normalmente. A CPFL também informou que não haverá cobrança de juros, multa ou qualquer tipo de penalidade para os clientes impactados pelo atraso na entrega das faturas.

A segunda via da conta pode ser acessada de forma simples e gratuita pelos canais digitais da empresa, que funcionam 24 horas por dia, sete dias por semana. As opções incluem o WhatsApp da CPFL, pelo número (19) 99908-8888, o site oficial www.cpfl.com.br e o aplicativo CPFL Energia.

Atualização cadastral

Além disso, a CPFL disponibiliza o serviço de envio da conta por e-mail. O cadastro pode ser feito a qualquer momento pelo site da companhia, permitindo que o cliente mantenha seus dados atualizados de forma rápida e segura. Com isso, é possível evitar transtornos futuros e garantir canais de contato mais eficientes e confiáveis.

Para atualizar o cadastro, o acesso deve ser feito pelo endereço www.cpfl.com.br/atualizacao-cadastral.

