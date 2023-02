Governo orienta turistas a não viajarem para regiões afetadas do Litoral Norte

SIGA O SCA NO

As rodovias da região precisam estar desobstruídas para que veículos de socorro e de resgate possam circular livremente - Crédito: divulgação

O Governo de São Paulo orienta turistas a não viajarem para as regiões afetadas do litoral norte neste fim de semana, após as fortes chuvas que causaram 50 mortes, até o momento. O objetivo é evitar sobrecarregar o atendimento em hospitais, o trânsito nas estradas e o abastecimento de água e de alimentos na região.

A Polícia Militar explica que as rodovias da região precisam estar desobstruídas para que veículos de socorro e de resgate possam circular livremente. A PM orienta também que as doações sejam feitas em postos que não estejam localizados nos municípios atingidos. Saiba mais sobre os endereços no link: https://www.saopaulo.sp.gov.br/ultimas-noticias/litoral-norte-como-ajudar/.

Leia Também