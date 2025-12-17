Gabarito oficial do Vestibular Fatec 2026 será divulgado nesta quarta-feira

estudante vestibular - Crédito: divulgação

O gabarito oficial do Vestibular das Faculdades de Tecnologia do Estado (Fatecs) para o primeiro semestre de 2026 será divulgado nesta quarta-feira (17), a partir das 15h. As respostas estarão disponíveis no site vestibular.fatec.sp.gov.br e também no portal do Centro Paula Souza (CPS).

As provas foram aplicadas no último domingo (14) em unidades de ensino distribuídas por todas as regiões do Estado de São Paulo. O exame foi composto por uma redação e 60 questões objetivas, que avaliaram conteúdos do Ensino Médio e habilidades de escrita. As perguntas abrangeram disciplinas como língua portuguesa, matemática, física, química, biologia, história, geografia, inglês, raciocínio lógico e temas interdisciplinares.

A lista de classificação geral e a primeira convocação para matrícula serão divulgadas no dia 19 de janeiro de 2026, a partir das 15h. Na mesma data, os candidatos poderão consultar o desempenho individual no site do processo seletivo. Os treineiros terão classificação divulgada em lista específica.

Matrículas

O processo de matrícula será realizado de forma totalmente remota, por meio do Sistema de Matrícula Online das Fatecs. Os candidatos convocados na primeira lista deverão enviar a documentação obrigatória entre os dias 20 e 22 de janeiro.

Caso ainda restem vagas, a segunda chamada será divulgada em 26 de janeiro, com período de matrícula entre os dias 27 e 29 do mesmo mês.

Para efetivar a matrícula, será necessário encaminhar os documentos nos formatos PDF, JPEG, JPG ou PNG. Entre os documentos exigidos estão: certificado de conclusão e histórico escolar do Ensino Médio, documento de identidade, CPF, foto 3×4 recente e comprovante de quitação com o serviço militar para candidatos do sexo masculino maiores de 18 anos. Quem utilizou pontuação acrescida deverá comprovar que cursou todas as séries do Ensino Médio em escola pública; caso contrário, a vaga será cancelada.

A Fatec reforça que não haverá envio de convocação por e-mail, carta ou telefone. O acompanhamento das listas, prazos e orientações é de inteira responsabilidade do candidato. A perda do prazo ou o envio de documentação incompleta resultará na perda da vaga.

Todas as informações detalhadas estão disponíveis no Manual do Candidato e na Portaria do Processo Seletivo, que podem ser consultados no site vestibular.fatec.sp.gov.br.

