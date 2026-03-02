FUVEST publica resultado da primeira chamada da Lista de Espera

Estudante - CrÃ©dito: AgÃªncia SP

Amanhã, 3 de março, a FUVEST vai publicar no seu site, às 12h, as listas da 1ª convocação da Lista de Espera do Vestibular 2026 e do ENEM-USP. Todos os convocados deverão realizar a pré-matrícula virtual entre as 8h de 4 de março e as 12h de 5 de março através do link https://uspdigital.usp.br/jupiterweb/graduacaoMatriculaIngressante .

Será preciso ainda realizar outra etapa, a efetivação da matrícula virtual, que ocorrerá entre as 8h de 23 de março e as 12h de 25 de março. Caso a efetivação da matrícula não seja realizada, o candidato perderá a vaga na Universidade de São Paulo.

As listas de candidatos aprovados em 2ª chamada da Lista de Espera será divulgada no dia 10 de março.

Mais informações:

Vestibular 2026 - https://www.fuvest.br/vestibular-da-usp

ENEM-USP - https://www.fuvest.br/enem-usp

Leia TambÃ©m