Fuvest e Enem-USP: confira a lista de aprovados em 2ª chamada

Quem busca uma vaga na USP e participou do vestibular da Fuvest ou do processo seletivo Enem-USP pode conferir a lista de aprovados em segunda chamada, que foi divulgada hoje. A lista da Fuvest está disponível neste link. Para ver os aprovados do Enem-USP clique aqui.

Nos dois casos, quem tiver o nome em alguma das listas, deve realizar a matrícula em duas etapas virtuais para garantir a vaga: pré-matrícula e efetivação. A pré-matrícula virtual deve ser realizada entre as 8h de 4 de fevereiro e as 12h de 6 de fevereiro, e dependerá do preenchimento do formulário de matrícula no Sistema USP, clicando aqui e selecionando no campo “Forma de Ingresso” a opção Fuvest ou Enem-USP, conforme a lista em que foi aprovado. A efetivação da matrícula virtual ocorrerá entre as 8h de 23 de fevereiro e as 12h de 25 de fevereiro.

Os documentos que deverão ser providenciados para matrícula, em formato eletrônico (.pdf, .jpg, .png, .gif), são os seguintes:

Documento de identidade oficial;

Uma fotografia recente;

Certificado de conclusão de curso do ensino médio ou equivalente a esse nível de ensino e respectivo histórico escolar;

Diploma do ensino médio ou equivalente a esse nível de ensino e respectivo histórico escolar;

Para já formados no ensino superior, diploma oficial devidamente registrado de curso superior e, somente caso concorrendo às vagas EP ou PPI, histórico escolar do ensino médio ou equivalente a esse nível de ensino.

Os estudantes pretos e pardos que optarem por concorrer às vagas PPI poderão ser chamados a confirmar sua autodeclaração étnico-racial, em sessão virtual com a Comissão de Heteroidentificação.

Mais informações sobre a matrícula estão disponíveis no Guia de Jornada do Vestibular da Fuvest 2026, no caso de ingresso pela Fuvest, e na resolução do Enem-USP disponível neste link.

Em caso de dúvidas, o estudante pode entrar em contato pelos telefones: (11) 3091-3403/(11) 3091-3442 ou pelo e-mail: centraldematriculas@usp.br, no horário de atendimento das 8h às 18h, de segunda a sexta-feira.

Aqueles que não constarem na segunda lista devem ficar atentos à terceira chamada de aprovados, que será divulgada em 10 de fevereiro. Há, também, a possibilidade de os candidatos manifestarem interesse na Lista de Espera, que receberá o nome dos interessados nos dias 19 e 20 de fevereiro. Serão realizadas três convocações a partir desta lista para ocupar as vagas remanescentes.

