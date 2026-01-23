FUVEST divulga amanhã lista de aprovados no Vestibular 2026

estudante vestibular - Crédito: divulgação

A Fundação Universitária para o Vestibular (FUVEST) divulga amanhã (data), às 10 horas, a lista de aprovados em 1ª chamada do Vestibular 2026. A relação estará disponível no site oficial da fundação (www.fuvest.br).

Os candidatos foram avaliados após a correção das provas da 2ª fase, realizada por Bancas Especializadas, que analisaram a capacidade de articulação de conhecimentos em todas as disciplinas, com maior profundidade naquelas diretamente relacionadas ao curso escolhido.

Neste ano, o processo seletivo trouxe uma novidade importante na prova de redação. Pela primeira vez, os candidatos puderam optar entre duas propostas a partir de uma coletânea única de textos: uma dissertação argumentativa sobre o tema “O perdão é um ato que pode ser condicionado ou limitado” ou a escrita de uma carta dirigida a uma personagem hipotética que teria acusado falsamente o candidato de um ato moralmente reprovável, explicando as razões para conceder ou não o perdão.

Segundo o diretor-executivo da FUVEST, Gustavo Monaco, a correção da redação representou o principal desafio do processo. “Era preciso seguir um critério equitativo relativamente às duas propostas. Ter conseguido manter essa equidade foi muito importante e estamos bastante tranquilos quanto a esse ponto”, afirmou.

Matrícula

Os candidatos convocados deverão realizar a matrícula em duas etapas virtuais. A pré-matrícula deve ser feita entre 8h do dia 27 de janeiro e 12h do dia 30 de janeiro. Já a efetivação da matrícula ocorrerá entre 8h do dia 23 de fevereiro e 12h do dia 25 de fevereiro.

Quem não for aprovado nesta primeira chamada deve ficar atento às próximas convocações. A segunda chamada será divulgada em 3 de fevereiro e a terceira chamada, em 10 de fevereiro. Também será possível manifestar interesse na Lista de Espera nos dias 19 e 20 de fevereiro, com três convocações previstas para o preenchimento de vagas remanescentes.

ENEM-USP

Também amanhã, às 10 horas, a FUVEST divulgará a lista de aprovados em 1ª chamada do ENEM-USP 2026, que oferece 1.500 vagas regulares em cursos de graduação da Universidade de São Paulo.

O período de pré-matrícula virtual para os aprovados será o mesmo do vestibular tradicional: de 27 a 30 de janeiro. A efetivação da matrícula ocorrerá entre 23 e 25 de fevereiro, sendo obrigatória para garantir a vaga.

Mais informações estão disponíveis no site da FUVEST: www.fuvest.br.

Leia Também