Frente fria traz risco de ventos fortes e temporais no estado de SP

Depois de dias de calor intenso, uma frente fria avança sobre o estado de São Paulo e deve provocar mudanças significativas no clima a partir desta sexta-feira (2). De acordo com a Defesa Civil estadual, as temperaturas começam a cair, reduzindo a sensação de calor extremo e trazendo maior conforto térmico em diversas regiões.

Além do alívio nas temperaturas, o órgão alerta para a ocorrência de ventos fortes e tempestades em todo o território paulista até o próximo domingo (4). As condições podem incluir chuvas intensas, raios e rajadas de vento, elevando o risco de transtornos como quedas de árvores e alagamentos pontuais.

A queda mais expressiva nos termômetros é esperada nas regiões leste, sul e no litoral. Em Registro, por exemplo, a temperatura máxima deve cair de mais de 37°C no sábado para cerca de 24°C no domingo. Em Santos, a máxima prevista recua de 32°C no sábado para 23°C no domingo. No interior paulista, as mudanças tendem a ser mais moderadas, com redução menos acentuada do calor.

Para o restante do mês, a previsão indica um cenário de instabilidade. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), janeiro deve registrar chuvas intensas em São Paulo, com volumes acima da média histórica na maior parte do estado. A recomendação é que a população acompanhe os avisos meteorológicos e redobre a atenção em áreas mais vulneráveis durante os períodos de chuva e vento.

