Frente fria chega trazendo chuva e queda nas temperaturas

Pedestre caminha sob chuva no Centro - Crédito: SCA



Domingo (17/05) e Segunda-feira (18/05)

Tempo assustador devido à chegada de uma nova frente fria. Os dias serão marcados por muita nebulosidade, com chuvas ao longo do período, e com possibilidade de trovoadas isoladas. Temperaturas máximas (no decorrer da tarde) em declínio.



Terça-feira (19/05)

O Tempo volta a ficar estável na maior parte do estado de São Paulo, com diminuição da nebulosidade, sem previsão de chuva. Exceção feita nas regiões leste e nordeste, onde está prevista maior concentração de nebulosidade, com ocorrência de chuvas isoladas, principalmente a partir do período da tarde. Fonte IPMET

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