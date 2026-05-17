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domingo, 17 de maio de 2026
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Frente fria chega trazendo chuva e queda nas temperaturas

17 Mai 2026 - 05h07Por Da redação
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Pedestre caminha sob chuva no Centro - Crédito: SCAPedestre caminha sob chuva no Centro - Crédito: SCA


Domingo (17/05) e Segunda-feira (18/05)

Tempo assustador devido à chegada de uma nova frente fria. Os dias serão marcados por muita nebulosidade, com chuvas ao longo do período, e com possibilidade de trovoadas isoladas. Temperaturas máximas (no decorrer da tarde) em declínio.


Terça-feira (19/05)

O Tempo volta a ficar estável na maior parte do estado de São Paulo, com diminuição da nebulosidade, sem previsão de chuva. Exceção feita nas regiões leste e nordeste, onde está prevista maior concentração de nebulosidade, com ocorrência de chuvas isoladas, principalmente a partir do período da tarde. Fonte IPMET

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