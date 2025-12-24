(16) 99963-6036
quarta, 24 de dezembro de 2025
Previsão do tempo

Feriado de Natal será de calor escaldante, mas chuva retorna ao estado de SP; veja quando

24 Dez 2025 - 06h01Por Da redação
Mulher usa guarda-chuva enquanto caminha pelo Centro de São Carlos - Crédito: SCAMulher usa guarda-chuva enquanto caminha pelo Centro de São Carlos - Crédito: SCA

Quarta-feira (24/12) e Quinta-feira (25/12) - PREVISÃO NATAL

Tempo estável no estado de São Paulo, com predomínio de sol, poucas nuvens e sem chuva na maioria das regiões paulistas. Entretanto, algumas pancadas de chuva ocorrerão em pontos isolados, no decorrer da tarde. As temperaturas seguem elevadas.

Sexta-feira (26/12) a Domingo (28/12)

Céu parcialmente nublado a nublado no estado de São Paulo, com previsão de áreas de chuvas e trovoadas isoladas, principalmente no decorrer da tarde/noite, devido ao deslocamento de uma frente fria pelo oceano. Temperaturas estáveis. (IPMET)

