Escolas de todo o estado aplicam avaliaÃ§Ã£o para medir leitura de alunos do 2Âº ano

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) iniciou nesta segunda-feira (9) a aplicação da primeira edição de 2026 da Avaliação da Fluência Leitora para estudantes do 2º ano do Ensino Fundamental. Ao todo, mais de 460 mil alunos das redes estadual e municipais devem participar da avaliação em escolas dos 645 municípios paulistas.

As unidades de ensino têm até o dia 26 de março para realizar o teste, que é considerado um dos principais instrumentos utilizados pela pasta para acompanhar o processo de alfabetização das crianças e orientar políticas educacionais ao longo do ano letivo.

A avaliação faz parte das ações do programa Alfabetiza Juntos SP, iniciativa do Governo do Estado que tem como meta garantir que 90% das crianças estejam alfabetizadas até os 7 anos de idade. Uma segunda aplicação da prova é realizada no final do ano letivo, permitindo à secretaria medir a evolução dos estudantes ao longo do período escolar.

De acordo com os dados mais recentes divulgados pela Seduc-SP, mais de 76% das crianças encerraram o ano letivo de 2025 no estado já sabendo ler.

Como funciona a avaliação

O objetivo da Avaliação da Fluência Leitora é identificar possíveis dificuldades no processo de alfabetização. Durante o teste, são observados aspectos como a capacidade de leitura de palavras conhecidas e desconhecidas, além da compreensão de textos adequados à faixa etária.

Também são analisadas habilidades como fluidez, ritmo e precisão na leitura.

Para aplicar o teste, os professores utilizam um aplicativo exclusivo desenvolvido pelo Centro de Políticas Públicas e Avaliação da Educação (CAEd). A ferramenta grava a leitura feita pelos alunos, permitindo que os resultados sejam analisados de forma mais rápida e precisa.

São consideradas leitoras fluentes as crianças que conseguem ler entre 45 e 60 palavras corretamente em um minuto, além de alcançar pelo menos 97% de precisão na leitura de palavras presentes no texto. No caso de palavras desconhecidas, a média esperada varia entre 28 e 40 palavras.

Programa Alfabetiza Juntos SP

O Alfabetiza Juntos SP é um programa do Governo do Estado de São Paulo desenvolvido em parceria com os municípios com o objetivo de garantir a alfabetização das crianças até o final do 2º ano do Ensino Fundamental.

A iniciativa reúne diversas estratégias voltadas ao fortalecimento do ensino, como formação continuada de professores, apoio pedagógico e financeiro às redes municipais, distribuição de materiais didáticos, uso de tecnologias educacionais e avaliações periódicas para acompanhar o desempenho dos estudantes.

Entre as principais ações do programa estão a Avaliação da Fluência Leitora, presente em todos os municípios do estado; o uso de materiais de apoio ao Currículo Paulista, adotado por 572 cidades; e o Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (Saresp), aplicado em 100% dos municípios.

O programa também inclui plataformas digitais de aprendizagem, como a Elefante Letrado, utilizada por 510 municípios, e a Matific, voltada ao ensino de matemática e disponível em 275 cidades paulistas.

Além disso, as ações de formação já alcançaram 636 municípios, envolvendo cerca de 61,9 mil professores e 8,3 mil gestores municipais, além de profissionais da rede estadual de ensino.

Leia TambÃ©m