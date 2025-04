Escola Arlindo Bittecourt é selecionada para modelo cívico-militar

Compartilhar no facebook

Escola Arlindo Bittencourt - Crédito: redes sociais

A Escola Estadual Arlindo Bittecourt foi selecionada para integrar o novo modelo cívico-militar proposto pelo Governo do Estado de São Paulo. A unidade está entre as 58 escolas do interior paulista incluídas na lista publicada pelo portal Metrópoles.

Apesar da aprovação em consulta pública, a mudança ainda não é definitiva. De acordo com a legislação que institui o programa, a seleção final leva em consideração outros critérios, como os índices de vulnerabilidade social, fluxo e rendimento escolar de cada unidade.

A decisão final sobre as escolas que de fato adotarão o modelo cívico-militar será anunciada pela Secretaria da Educação no dia 25 de abril. Antes disso, entre os dias 7 e 9 de abril, e depois entre 15 e 17 de abril, novas consultas públicas serão realizadas nas unidades que não atingiram o quórum necessário na primeira votação.

