EmprÃ©stimo consignado tem variaÃ§Ã£o de juros acima de 100%, aponta Procon-SP

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Uma pesquisa do Procon-SP revelou grande diferença nas taxas de juros do empréstimo consignado oferecido por instituições financeiras no Estado de São Paulo. O levantamento aponta que a variação pode ultrapassar 100%, dependendo da modalidade e do banco escolhido pelo consumidor.

No caso do Programa Crédito do Trabalhador, para contratos com prazo de 12 meses, a menor taxa encontrada foi de 3,19% ao mês, enquanto a maior chegou a 6,61% ao mês. A diferença expressiva reforça a necessidade de comparar as condições oferecidas pelas instituições antes de contratar o crédito.

O estudo também destacou a modalidade de empréstimo consignado destinada a funcionários de empresas privadas. Para contratos de 12 meses, as taxas variaram entre 3,19% e 7,11% ao mês, diferença que também supera 100%. Já nos contratos com prazo de 48 meses, os juros ficaram entre 3,19% e 6,91% ao mês.

A pesquisa quadrimestral analisou as taxas máximas praticadas por seis das principais instituições financeiras que atuam no estado: Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica Federal, Itaú, Banco Safra e Santander Brasil. Foram avaliadas taxas para contratos de 12 e 48 meses em diferentes perfis de tomadores, como servidores públicos, aposentados e trabalhadores da iniciativa privada.

Entre os contratos de 12 meses, a menor taxa média de juros foi observada nas modalidades destinadas a aposentados do INSS e servidores públicos federais, ambas com média de 1,84% ao mês. Já a maior taxa média foi registrada para funcionários de empresas privadas, com 5,23% ao mês.

Nos contratos com prazo de 48 meses, a menor média de juros foi para servidores públicos federais, com 1,78% ao mês. A maior média novamente apareceu na modalidade destinada a funcionários de empresas privadas, com 4,85% ao mês.

A comparação com a pesquisa anterior, realizada em outubro de 2025, mostra aumento nas taxas médias do consignado para funcionários de empresas privadas e também para o Programa Crédito do Trabalhador. Por outro lado, houve pequenas quedas nas taxas para servidores públicos federais e estaduais, enquanto as taxas para aposentados do INSS permaneceram estáveis.

O Procon-SP destaca que, apesar de o empréstimo consignado geralmente ter juros menores que outras modalidades de crédito, é fundamental que o consumidor pesquise as taxas em diferentes bancos e analise cuidadosamente as condições do contrato antes de assumir o compromisso financeiro.

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