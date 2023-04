Eixo SP registra queda de 32% nos acidentes na Páscoa

Rodovia Washington Luís - Crédito: Eixo-SP

A Operação Páscoa da Eixo SP registrou movimentação intensa de veículos, principalmente na volta do feriado, na tarde e noite deste domingo (9). A Operação fechou com o registro de 794 mil veículos circulando pelas 12 rodovias administradas pela Concessionária. E o balanço apresenta índices positivos. Houve uma redução de 32% no número de acidentes e de 36% no número de feridos em comparação ao mesmo feriado do ano passado. E nenhuma morte foi registrada entre quinta-feira e domingo.

No ano passado, também durante quatro dias da Operação Páscoa, aconteceram 31 acidentes no trecho sob responsabilidade da Eixo SP. Na Páscoa deste ano, foram 21 acidentes. Durante esse mesmo período, 14 pessoas ficaram feridas. No ano passado, foram 22.

A queda no número de acidentes refletiu no número de atendimentos prestados pela Concessionária, que também apresentou diminuição em comparação ao ano passado. Este ano, foram 1.408 serviços aos usuários. Em 2022, o volume chegou a 1.480 atendimentos. A maior quantidade de solicitações este ano foi para socorro mecânico, com 513 chamados, seguido pelo serviço de remoção de veículos, com 367 solicitações, inspeção de tráfego, com 358 registros, e atendimento pré-hospitalar (APH), com 92 chamados. A Operação Páscoa da Eixo SP teve início à 0h de quinta-feira (6) e foi encerrada no domingo (9), às 24h.

Sobre a Eixo SP

A Eixo SP Concessionária de Rodovias administra mais de 1.221 km de estradas que passam por 62 municípios da região de Rio Claro, no centro do Estado, até Panorama, no extremo oeste, na divisa com o Mato Grosso do Sul. O maior contrato sob supervisão da Artesp (Agência Reguladora de Transportes do Estado de São Paulo) terá investimentos na ordem de R$ 14 bilhões em obras de ampliação, conservação, além da modernização de serviços ao usuário. Para mais informações acesse: www.eixosp.com.br.

