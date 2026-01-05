(16) 99963-6036
Educação inicia programa "Almoço nas Férias" em escolas estaduais de SP

05 Jan 2026 - 16h38Por Da redação
Merenda escola - Crédito: divulgaçãoMerenda escola - Crédito: divulgação

A Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) inicia nesta segunda-feira (5) o programa Almoço nas Férias, que garante refeições aos estudantes da rede estadual durante o recesso escolar de janeiro. As unidades participantes que manifestaram interesse permanecerão abertas para o atendimento até o dia 30, de segunda a sexta-feira.

O serviço será oferecido entre 11h e 13h30, contemplando as escolas com gestão centralizada de alimentação, modelo no qual a Seduc-SP é responsável diretamente pela contratação das cozinheiras e pela compra dos insumos utilizados nas refeições.

Segundo a secretaria, a iniciativa tem como objetivo assegurar a segurança alimentar dos alunos mesmo durante o período de férias, utilizando a estrutura das escolas para a preparação e distribuição das refeições, conforme a demanda informada pelos responsáveis até o mês de dezembro.

“O cardápio das férias de janeiro segue o cuidado com os grupos nutricionais oferecidos às crianças, adolescentes e adultos que estudam na rede. No recesso do meio do ano, em julho, foram servidas nove mil refeições em todas as regiões do estado”, afirmou o secretário da Educação, Renato Feder.

Ao longo do período, nutricionistas da Educação continuam acompanhando e orientando as equipes escolares, garantindo um cardápio balanceado. Participam do programa unidades localizadas em municípios com sistema de distribuição centralizada, sob responsabilidade direta do governo estadual.

