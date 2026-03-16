Detran-SP muda regras do exame de direÃ§Ã£o e elimina faltas eliminatÃ³rias automÃ¡ticas

O Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) anunciou mudanças no processo de avaliação para quem realiza os exames de habilitação no estado. As alterações seguem as determinações da Resolução Contran nº 1.020/2025, que atualiza as regras para os exames práticos e teóricos em todo o país.

Prova prática sem faltas eliminatórias automáticas

Com a nova regra, o exame prático de direção veicular deixa de ter faltas eliminatórias automáticas. A partir de agora, as condutas cometidas durante a prova serão avaliadas por meio de um sistema de pontuação, semelhante ao utilizado para infrações de trânsito.

Cada tipo de infração terá um peso específico:

Peso 1: infração de natureza leve

Peso 2: infração de natureza média

Peso 4: infração de natureza grave

Peso 6: infração de natureza gravíssima

Para ser aprovado, o candidato não poderá ultrapassar 10 pontos na soma das infrações registradas durante o exame.

Na prática, as atitudes observadas durante a avaliação passam a ser classificadas como infrações de trânsito, aproximando o exame da realidade enfrentada nas vias públicas. Segundo o Detran-SP, a mudança também garante mais transparência, uniformidade nos critérios de avaliação e previsibilidade nos resultados, seguindo orientações do Manual Brasileiro de Exames de Direção Veicular.

Mudanças na prova teórica

Outra alteração ocorre no exame teórico. O banco de questões utilizado pelo Detran-SP passa a seguir o Banco Nacional de Questões, desenvolvido pela Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran).

A medida também atende à Resolução nº 1.020 e tem como objetivo padronizar as provas aplicadas em todo o país, garantindo que candidatos de diferentes estados sejam avaliados com base no mesmo conteúdo.

O banco nacional reúne 1.500 questões. Cada prova possui 30 perguntas, sendo necessário acertar pelo menos 20 para aprovação. A seleção das perguntas ocorre de forma aleatória, o que faz com que cada exame tenha uma combinação diferente de questões.

De acordo com o Detran-SP, a adoção do banco nacional assegura maior atualização do conteúdo, isonomia entre candidatos e uniformidade na avaliação em todo o território brasileiro.

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