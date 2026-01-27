(16) 99963-6036
terça, 27 de janeiro de 2026
Estado

Detran-SP autoriza prova prática da CNH em carro automático

27 Jan 2026 - 09h16Por Da redação
Carro com câmbio automático - Crédito: FreepikCarro com câmbio automático - Crédito: Freepik

O Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo (Detran-SP) anunciou nesta segunda-feira (26) mudanças importantes no processo de obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), com destaque para a autorização da realização da prova prática em veículos com câmbio automático. A medida visa modernizar o exame e adequá-lo à realidade da frota brasileira, cada vez mais composta por automóveis automáticos.

A partir das novas regras, candidatos que não necessitam de adaptação veicular poderão optar por realizar o exame prático em carros automáticos, desde que os veículos estejam regularmente cadastrados junto ao Detran-SP. A iniciativa amplia as possibilidades para os futuros motoristas e reduz a complexidade do exame, especialmente para quem já dirige ou pretende dirigir exclusivamente esse tipo de veículo.

Além da liberação do câmbio automático, o Detran-SP confirmou a retirada definitiva da etapa de baliza do percurso prático. Com isso, a avaliação passa a se concentrar exclusivamente na condução em via pública, analisando aspectos como conversões à direita e à esquerda, uso correto da seta, procedimentos de parada, respeito à sinalização e condução segura em condições normais de trânsito.

Segundo o órgão, as mudanças tornam o processo mais simples, ágil e alinhado aos critérios técnicos atuais, sem comprometer a segurança viária. O trajeto do exame permanece semelhante ao já praticado, porém com foco maior na circulação e no comportamento do condutor.

