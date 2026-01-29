(16) 99963-6036
Defesa Civil alerta para temporais e chuvas persistentes em São Paulo entre quinta e sexta-feira

29 Jan 2026 - 11h41Por Da redação
Chuva forte - Crédito: PixabayChuva forte - Crédito: Pixabay

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta para a previsão de temporais e chuvas persistentes entre a noite desta quinta-feira (29) e a sexta-feira (30) em diversas regiões do território paulista. A expectativa é de que as chuvas ganhem intensidade ao longo da sexta-feira, em decorrência da formação e atuação de um sistema de baixa pressão na costa do estado.

De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), a quinta-feira (29) será marcada por condições típicas de verão, com sol entre nuvens e elevação das temperaturas ao longo do dia. O calor, aliado à umidade proveniente do oceano e da região amazônica, favorece a formação de áreas de instabilidade, com possibilidade de pancadas de chuva de forte intensidade, acompanhadas de descargas elétricas, rajadas de vento e eventual queda de granizo.

Durante a noite e a madrugada, a formação de um sistema meteorológico na costa paulista deve aumentar a nebulosidade e provocar chuvas mais persistentes em várias regiões do estado.

Na sexta-feira (30), a atuação desse sistema mantém o tempo instável em grande parte de São Paulo, com previsão de chuvas generalizadas e contínuas ao longo do dia. As precipitações devem variar de moderadas a fortes, com volumes elevados no acumulado de 24 horas, o que eleva o risco de alagamentos, enxurradas e outros transtornos.

Acumulados de chuva previstos

  • Acumulado médio: regiões de Presidente Prudente, Marília, Araçatuba, Franca, Barretos e São José dos Campos.

  • Acumulado alto: Capital e Região Metropolitana de São Paulo, Baixada Santista, Serra da Mantiqueira, Litoral Norte, Campinas, Ribeirão Preto, Bauru e Araraquara.

A Defesa Civil orienta a população a acompanhar os avisos meteorológicos e adotar medidas preventivas, especialmente em áreas mais vulneráveis a alagamentos e deslizamentos.

