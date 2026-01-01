(16) 99963-6036
Defesa Civil alerta para chuva forte e temporais no estado de São Paulo nesta primeira semana do ano

01 Jan 2026 - 08h09Por Da redação
Pedestre caminha sob chuva no Centro - Crédito: SCA

A passagem de uma frente fria pela costa do Estado de São Paulo deve intensificar a instabilidade atmosférica e elevar o risco de chuva forte e temporais nesta primeira semana do Ano Novo. O alerta é da Defesa Civil estadual.

De acordo com o órgão, os primeiros dias de janeiro serão marcados por pancadas de chuva intensas em diversas regiões do estado, com possibilidade de temporais acompanhados de rajadas de vento, descargas elétricas e volumes elevados de água em curto período de tempo. O avanço da frente fria também deve provocar uma redução gradual das temperaturas, enfraquecendo o calor intenso registrado nos últimos dias.

Para esta quarta-feira (1º), a previsão indica sol entre nuvens ao longo do dia, com pancadas de chuva a partir da tarde, que podem variar de moderadas a fortes. Já entre os dias 1º e 4 de janeiro, a expectativa é de acumulados significativos de chuva, o que aumenta o risco de alagamentos, enxurradas, deslizamentos de terra e transtornos em áreas mais vulneráveis.

 

