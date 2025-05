Curso técnico em Defesa Civil é novidade no Vestibulinho das Etecs

Formação é indicada para quem busca atuação profissional com propósito social | Foto: Marcelo S. Camargo/Governo de São Paulo -

As Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) Vasco Antonio Venchiarutti, de Jundiaí, e Prof. Aprígio Gonzaga, da Capital, oferecem no Vestibulinho para o segundo semestre de 2025 o novo curso técnico em Defesa Civil. A formação gratuita prepara profissionais para atuar na prevenção de desastres naturais, na redução de riscos e na orientação da população em situações de emergência. Ao todo, são disponibilizadas 40 vagas para cada turma, com aulas no período noturno.

A carreira de agente de proteção e defesa civil ganha espaço diante dos desafios ambientais enfrentados por diversas regiões do País. Inédito no Centro Paula Souza (CPS), o curso é presencial, com duração de 800 horas, distribuídos por dois semestres de atividades. A formação é indicada para quem busca uma profissão com propósito social e atuação em órgãos públicos, empresas privadas, consultorias ou serviços especializados.

Ao longo das aulas, os estudantes aprendem a desenvolver planos de contingência, elaborar sistemas de alerta e coordenar ações de resgate e atendimento emergencial. Também participam de campanhas educativas e simulados de preparação para situações de risco. A formação integra o eixo tecnológico de Segurança e segue as diretrizes da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil.

"O curso responde à demanda crescente por profissionais aptos a lidar com eventos adversos, em um cenário de mudanças climáticas e urbanização. Também amplia as perspectivas de carreira com impacto social relevante", afirma André Luis Magossi, coordenador do curso na Etec Vasco Antonio Venchiarutti.

Inscrições abertas

As inscrições para o Vestibulinho das Etecs do segundo semestre de 2025 podem ser feitas até o dia 10 de junho, exclusivamente pelo site vestibulinho.etec.sp.gov.br . O exame será aplicado no dia 6 de julho. A avaliação é o caminho para quem deseja cursar o Ensino Técnico ou uma Especialização Técnica gratuita das Etecs. O processo seletivo conta com mais de 36 mil vagas, para cursos técnicos e especializações técnicas, distribuídas por todo o Estado de São Paulo.

Principais dados do Vestibulinho das Etecs para o segundo semestre de 2025:

até 10 de junho: inscrições para o Vestibulinho das Etecs

inscrições para o Vestibulinho das Etecs 26 de junho: divulgação dos locais de prova

divulgação dos locais de prova 6 de julho (domingo), às 13h30: realização da prova

realização da prova 7 de julho, a partir das 15 horas: gabaritos oficiais

gabaritos oficiais 14 de julho, a partir das 16 horas: classificação geral

