terça, 23 de dezembro de 2025
Correios divulgam funcionamento das agências no fim de ano

23 Dez 2025 - 14h57Por Jessica Carvalho R
Funcionários dos Correios - Crédito: © Joédson Alves/Agência BrasilFuncionários dos Correios - Crédito: © Joédson Alves/Agência Brasil

Os Correios informaram que, em razão dos feriados de Natal e Confraternização Universal, não haverá atendimento ao público nas agências nos dias 25 de dezembro de 2025 e 1º de janeiro de 2026.

Nos demais dias do período de fim de ano, as unidades funcionarão conforme tabela operacional definida pela empresa, respeitando os horários específicos de cada agência. As entregas de cartas e encomendas seguirão o mesmo esquema de funcionamento adotado pelas agências.

 

Durante os feriados, os clientes poderão utilizar normalmente os canais digitais de atendimento, que estarão disponíveis 24 horas por dia, sete dias por semana, por meio da Atendente Virtual dos Correios – CAROL.

O atendimento pode ser feito pelos seguintes canais:

Site dos Correios, na página “Fale Conosco”;

Telefones: 4003-8210; 0800-881-8210; 0800-881-8211 (atendimento exclusivo para pessoas com deficiência auditiva);

WhatsApp: (11) 4003-8210;

Chat, disponível diretamente no portal dos Correios.

Segundo a empresa, o atendimento com operadores humanos será retomado no próximo dia útil após cada feriado.

