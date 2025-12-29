(16) 99963-6036
segunda, 29 de dezembro de 2025
Como vai ficar o tempo no feriado de Ano-Novo no estado de SP

29 Dez 2025 - 08h17Por Da redação
imagem de arquivo - Crédito: SCA

Quem vai aproveitar o feriado de Ano-Novo no estado de São Paulo deve se preparar para dias de instabilidade climática, com variação de nuvens, pancadas de chuva e queda gradual nas temperaturas.

Entre segunda-feira (29/12) e quarta-feira (31/12), a atuação de um sistema de baixa pressão no interior do continente, associado a uma frente fria que se desloca pelo oceano, favorece a formação de instabilidades. A previsão indica sol entre nuvens, com chuvas e trovoadas isoladas, que podem ocorrer com forte intensidade em alguns pontos, principalmente entre a tarde e a noite. As temperaturas começam a apresentar leve declínio a partir de terça-feira.

Já na quinta-feira (1º/01/2026) e sexta-feira (02/01/2026), o tempo segue instável em todo o estado, com muita nebulosidade e pancadas de chuva isoladas ao longo do dia. Em alguns momentos, as chuvas podem vir acompanhadas de descargas elétricas. As temperaturas continuam em queda, mantendo o clima mais ameno no início do novo ano. (fonte IPMET)

