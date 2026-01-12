(16) 99963-6036
segunda, 12 de janeiro de 2026
Estado

Começa nesta segunda-feira (12) o calendário de pagamento do IPVA 2026 em São Paulo

12 Jan 2026 - 08h06Por Da redação
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Avenida José Pereira Lopes - Crédito: divulgaçãoAvenida José Pereira Lopes - Crédito: divulgação

Começa nesta segunda-feira (12) o calendário de pagamento do IPVA 2026 em São Paulo. Proprietários de veículos com final de placa 1 já devem pagar a cota única, com 3% de desconto, ou a primeira parcela do imposto. O IPVA pode ser quitado à vista ou parcelado em até cinco vezes, conforme o valor devido, e o pagamento segue o final da placa. A consulta do valor pode ser feita pelo Renavam, na rede bancária ou no site da Sefaz-SP, que alerta para golpes e reforça que as informações oficiais estão apenas no domínio sp.gov.br.

O imposto pode ser pago via Pix (forma preferencial), internet banking, caixas eletrônicos, lotéricas ou cartão de crédito em empresas credenciadas. Em caso de atraso, há multa diária e juros, podendo resultar em inscrição na Dívida Ativa.

Principais informações do IPVA 2026 (SP)

  • Início do pagamento: 12 de janeiro

  • Desconto: 3% para pagamento à vista

  • Parcelamento: até 5 vezes (de janeiro a maio)

  • Consulta do valor: Renavam (bancos ou site da Sefaz-SP)

  • Formas de pagamento: Pix, internet banking, caixas eletrônicos, lotéricas e cartão de crédito

  • Multa por atraso: 0,33% ao dia + juros (após 60 dias, multa fixa de 20%)

Alíquotas do IPVA em São Paulo

  • 4% – carros de passeio

  • 2% – motos, caminhonetes cabine simples, ônibus, micro-ônibus e maquinário pesado

  • 1,5% – caminhões

  • 1% – veículos de locadoras

Calendário de vencimento – veículos em geral

(Automóveis, camionetas, caminhonetes, ônibus, micro-ônibus, motos e similares)

  • Placa final 1: 12/jan, 12/fev, 12/mar, 12/abr, 12/mai

  • Placa final 2: 13/jan, 13/fev, 13/mar, 13/abr, 13/mai

  • Placa final 3: 14/jan, 14/fev, 14/mar, 14/abr, 14/mai

  • Placa final 4: 15/jan, 15/fev, 15/mar, 15/abr, 15/mai

  • Placa final 5: 16/jan, 16/fev, 16/mar, 16/abr, 16/mai

  • Placa final 6: 19/jan, 19/fev, 19/mar, 19/abr, 19/mai

  • Placa final 7: 20/jan, 20/fev, 20/mar, 20/abr, 20/mai

  • Placa final 8: 21/jan, 21/fev, 21/mar, 21/abr, 21/mai

  • Placa final 9: 22/jan, 22/fev, 22/mar, 22/abr, 22/mai

  • Placa final 0: 23/jan, 23/fev, 23/mar, 23/abr, 23/mai

Caminhões e caminhões-tratores

  • Cota única com desconto: janeiro (de acordo com o final da placa)

  • Parcelamento: até 5 vezes, com vencimento todo dia 20

  •  

Leia Também

Calorão vai continuar nos próximos dias
Previsão do tempo 06h22 - 12 Jan 2026

Calorão vai continuar nos próximos dias

Honda já gera 1.650 empregos e cresce 13% em 2025
Itirapina08h15 - 09 Jan 2026

Honda já gera 1.650 empregos e cresce 13% em 2025

Resultados individuais do Provão Paulista 2025 já estão disponíveis
Educação21h05 - 08 Jan 2026

Resultados individuais do Provão Paulista 2025 já estão disponíveis

Temperaturas voltam a subir após breve refresco
Previsão do tempo 08h05 - 07 Jan 2026

Temperaturas voltam a subir após breve refresco

Greve dos Correios pode atrasar entrega de contas e CPFL orienta uso de canais digitais
Estado14h45 - 06 Jan 2026

Greve dos Correios pode atrasar entrega de contas e CPFL orienta uso de canais digitais

Últimas Notícias