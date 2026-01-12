Começa nesta segunda-feira (12) o calendário de pagamento do IPVA 2026 em São Paulo. Proprietários de veículos com final de placa 1 já devem pagar a cota única, com 3% de desconto, ou a primeira parcela do imposto. O IPVA pode ser quitado à vista ou parcelado em até cinco vezes, conforme o valor devido, e o pagamento segue o final da placa. A consulta do valor pode ser feita pelo Renavam, na rede bancária ou no site da Sefaz-SP, que alerta para golpes e reforça que as informações oficiais estão apenas no domínio sp.gov.br.
O imposto pode ser pago via Pix (forma preferencial), internet banking, caixas eletrônicos, lotéricas ou cartão de crédito em empresas credenciadas. Em caso de atraso, há multa diária e juros, podendo resultar em inscrição na Dívida Ativa.
Principais informações do IPVA 2026 (SP)
-
Início do pagamento: 12 de janeiro
-
Desconto: 3% para pagamento à vista
-
Parcelamento: até 5 vezes (de janeiro a maio)
-
Consulta do valor: Renavam (bancos ou site da Sefaz-SP)
-
Formas de pagamento: Pix, internet banking, caixas eletrônicos, lotéricas e cartão de crédito
-
Multa por atraso: 0,33% ao dia + juros (após 60 dias, multa fixa de 20%)
Alíquotas do IPVA em São Paulo
-
4% – carros de passeio
-
2% – motos, caminhonetes cabine simples, ônibus, micro-ônibus e maquinário pesado
-
1,5% – caminhões
-
1% – veículos de locadoras
Calendário de vencimento – veículos em geral
(Automóveis, camionetas, caminhonetes, ônibus, micro-ônibus, motos e similares)
-
Placa final 1: 12/jan, 12/fev, 12/mar, 12/abr, 12/mai
-
Placa final 2: 13/jan, 13/fev, 13/mar, 13/abr, 13/mai
-
Placa final 3: 14/jan, 14/fev, 14/mar, 14/abr, 14/mai
-
Placa final 4: 15/jan, 15/fev, 15/mar, 15/abr, 15/mai
-
Placa final 5: 16/jan, 16/fev, 16/mar, 16/abr, 16/mai
-
Placa final 6: 19/jan, 19/fev, 19/mar, 19/abr, 19/mai
-
Placa final 7: 20/jan, 20/fev, 20/mar, 20/abr, 20/mai
-
Placa final 8: 21/jan, 21/fev, 21/mar, 21/abr, 21/mai
-
Placa final 9: 22/jan, 22/fev, 22/mar, 22/abr, 22/mai
-
Placa final 0: 23/jan, 23/fev, 23/mar, 23/abr, 23/mai
Caminhões e caminhões-tratores
-
Cota única com desconto: janeiro (de acordo com o final da placa)
-
Parcelamento: até 5 vezes, com vencimento todo dia 20
-