Cinco pessoas da mesma família morrem em acidente no interior de SP

Crédito: arquivo pessoal

Cinco pessoas da mesma família, entre elas duas crianças, morreram em um grave acidente de trânsito registrado na noite desta quarta-feira (24), véspera de Natal, na rodovia Hilário Spuri Jorge, no município de Reginópolis, a cerca de 70 quilômetros de Bauru. Todas as vítimas eram moradoras de Iacanga.

De acordo com as informações, a colisão envolveu dois carros. Em um dos veículos estava a família que não resistiu aos ferimentos. Entre as vítimas está Dulcinéia Aparecida Martins Lozano, professora da Educação Infantil da Secretaria Municipal de Educação de Iacanga. Também morreram no acidente o casal Luís Carlos de Souza Pinheiro e Paula Daniela Martins, além dos filhos Luís Otávio, de 12 anos, e Felipe, de 4 anos.

No outro veículo, uma BMW, o motorista sofreu ferimentos leves e foi socorrido à Santa Casa de Pirajuí. Ainda segundo as informações apuradas, ele se recusou a realizar o teste do etilômetro (bafômetro). As circunstâncias do acidente serão investigadas pelas autoridades competentes.

Os corpos das vítimas foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Bauru e, após a liberação, deverão ser velados e sepultados em Iacanga.

Diante da tragédia, a Prefeitura de Iacanga emitiu uma nota oficial lamentando profundamente o ocorrido e se solidarizando com os familiares. “Uma família inteira levada de forma tão brutal. Não há palavras que deem conta de uma dor assim. É o tipo de notícia que paralisa, que faz a gente questionar, que tira o chão. Que Deus conforte o coração de cada um neste momento tão difícil”, destacou o comunicado.

